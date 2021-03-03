Государственное бюро расследований вызвало четырех депутатов из фракции "Голос" на допрос. Они являются свидетелями по делу о нарушениях во время голосования за избрание Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заверил изданию "Общественное", что непременно придет на допрос в ГБР, куда его вызвали как свидетеля по делу о голосовании за Шкарлета.

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Депутат подчеркнул, что он расскажет все о кнопкодавстве и передаст дополнительные материалы. В частности, он скажет, кто именно имеет соответствующее видео, которое зафиксировало кнопкодавство.

В письме ГБР указано, что они проводят расследование по статье "злоупотребление властью или служебным положением" на основании заявления депутата Инны Совсун. В ведомстве отмечают, что, по мнению нардепки, решение о назначении Шкарлета принято с грубыми техническими нарушениями.

Кроме него, вызовы на допрос должны были получить депутаты от "Голоса" Инна Совсун, Ольга Стефанишина и Наталья Пипа. Стефанишина рассказала, что она слышала о том, что ее вызывают на допрос, впрочем, пока не получила подтверждающий документ.

А Наталья Пипа сообщила об этом в фейсбуке. "Меня вызывают завтра в ГБР. По делу о кнопкодавстве по Шкарлету. В качестве свидетеля", – написала она.

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