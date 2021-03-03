Нарушения в ходе голосования за Шкарлета: ГБР вызвало депутатов на допрос
Государственное бюро расследований вызвало четырех депутатов из фракции "Голос" на допрос. Они являются свидетелями по делу о нарушениях во время голосования за избрание Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Источник:24 канал
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заверил изданию "Общественное", что непременно придет на допрос в ГБР, куда его вызвали как свидетеля по делу о голосовании за Шкарлета.
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Депутат подчеркнул, что он расскажет все о кнопкодавстве и передаст дополнительные материалы. В частности, он скажет, кто именно имеет соответствующее видео, которое зафиксировало кнопкодавство.
В письме ГБР указано, что они проводят расследование по статье "злоупотребление властью или служебным положением" на основании заявления депутата Инны Совсун. В ведомстве отмечают, что, по мнению нардепки, решение о назначении Шкарлета принято с грубыми техническими нарушениями.
Кроме него, вызовы на допрос должны были получить депутаты от "Голоса" Инна Совсун, Ольга Стефанишина и Наталья Пипа. Стефанишина рассказала, что она слышала о том, что ее вызывают на допрос, впрочем, пока не получила подтверждающий документ.
А Наталья Пипа сообщила об этом в фейсбуке. "Меня вызывают завтра в ГБР. По делу о кнопкодавстве по Шкарлету. В качестве свидетеля", – написала она.
Что известно о нарушениях в голосовании за Шкарлета
- 25 июня правительство назначило экс-ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
- 4 июня экс-глава МОН Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате научных работ. Сам Шкарлет обвинения отвергает. Зато студенты по всей стране протестовали против назначения временного главы МОН.
- А 17 декабря 2020 года Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.
- Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили нарушения во время голосования – в частности, кнопкодавство. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета зачислили, хотя самого нардепа не было в Раде.
- В январе 2021 года стало известно, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу. Но лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с фактом кнопкодавства исчезло.
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