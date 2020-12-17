Почему "Голос" не поддержал назначение Шкарлета: ответ нардепа
226 нардепов проголосовали 17 декабря за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Депутаты из фракции "Голос" категорически не поддерживают такие кадровые изменения в Минобразования.
Нардеп от "Голоса" Инна Совсун отметила, что за полгода работы он так и не озвучил какой-то конкретный план того, как должно развиваться образование и наука в Украине. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.
Актуально Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки: решение Верховной Рады
По ее словам, это мнение разделяет и профильный комитет, который 16 декабря во время заседания вдруг отказался поддержать Шкарлета на этом посту.
Сначала отказ в поддержке строился скорее на анализе предыдущего опыта и информации о плагиате в научных работах. Сейчас комитет уже оценивал полугодовой опыт работы Сергея Шкарлета на посту главы Минобразования,
– пояснила депутат.
Она считает, что его опыт в должности был не слишком впечатляющим. Шкарлет:
- провалил подготовку учебных заведений к 1 сентября;
- активно зачищает Минобразования от людей, которые выражают независимую позицию;
- берет на работу людей Табачника.
Поэтому по совокупности всех этих обстоятельств профильный комитет и "Голос" категорически не поддерживают назначение Шкарлета.
Впрочем Инна Совсун опровергла эту информацию.
"Голос находится в оппозиции к действующей власти, поэтому по определению не может принимать участие в формировании правительства, особенно предлагать своих кандидатов", – добавила она.
Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета
- "Слуга народа" – 171;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20;
- "Партия "За майбутнє" – 12;
- "Довіра" – 16;
- Внефракционные – 7;
После голосования, когда Шкарлет давал присягу, некоторые депутаты кричали "Ганьба". В то же время другие поздравляли новоиспеченного министра образования.
Источник: 24 канал
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