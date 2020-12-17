226 нардепов проголосовали 17 декабря за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Депутаты из фракции "Голос" категорически не поддерживают такие кадровые изменения в Минобразования.

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун отметила, что за полгода работы он так и не озвучил какой-то конкретный план того, как должно развиваться образование и наука в Украине. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

Актуально Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки: решение Верховной Рады

По ее словам, это мнение разделяет и профильный комитет, который 16 декабря во время заседания вдруг отказался поддержать Шкарлета на этом посту.

Сначала отказ в поддержке строился скорее на анализе предыдущего опыта и информации о плагиате в научных работах. Сейчас комитет уже оценивал полугодовой опыт работы Сергея Шкарлета на посту главы Минобразования,

– пояснила депутат.

Она считает, что его опыт в должности был не слишком впечатляющим. Шкарлет:

провалил подготовку учебных заведений к 1 сентября;

активно зачищает Минобразования от людей, которые выражают независимую позицию;

берет на работу людей Табачника.

Поэтому по совокупности всех этих обстоятельств профильный комитет и "Голос" категорически не поддерживают назначение Шкарлета.

Обратите внимание! Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что "Голос" предлагал своего кандидата на пост министра образования.

Впрочем Инна Совсун опровергла эту информацию.

"Голос находится в оппозиции к действующей власти, поэтому по определению не может принимать участие в формировании правительства, особенно предлагать своих кандидатов", – добавила она.

Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета

"Слуга народа" – 171;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20;

"Партия "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Внефракционные – 7;

После голосования, когда Шкарлет давал присягу, некоторые депутаты кричали "Ганьба". В то же время другие поздравляли новоиспеченного министра образования.