Министерство образования и науки отреагировало на распространение информации о проведении государственной итоговой аттестации для учащихся 9 классов в онлайн-режиме. Ведомство заявило, что тестирование будет проходить в обычном режиме.

МОН опровергает фейки по ГИА

Согласно нормативным документам, аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

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Приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020 / 2021 учебном году ГИА лиц, которые завершают получение базового среднего образования, будет проводиться в учреждении образования в письменной форме.

Информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9-х классов или ее прохождение онлайн является неправдивой,

– рассказали в министерстве.

Будут ли задания на ГИА сложнее

В ведомстве подчеркнули, что утверждение об осложнениях ГИА является необоснованным.

"Задачи для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учебного заведения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018 / 2019 учебном году.

Обратите внимание! В МОН подготовили проект типовой учебной программы для учащихся 5 – 9 классов. Он предусматривает возможность для школ самостоятельно определять количество учебных часов на изучение каждого предмета.