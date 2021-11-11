Global Teacher Prize выбрали лучшего учителя мира 2021 года: трогательная реакция победительницы
Источник:твиттер Global Teacher Prize
Global Teacher Prize объявили имя лучшей учительницы мира, которая в этом году получила премию. Ею стала Кешия Торп (Keishia Thorpe) из США, которая преподает английский язык в High School Langley Park, где 95% учеников являются малообеспеченными.
Победительница получит 1 миллион долларов США. Это самая большая и самая престижная премия своего рода. Услышав о победе, Кешия Торп расплакалась в прямом эфире.
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Что известно о Кешии Торп
Учительница во время выступления сказала, что обучение – это право человека, и все дети должны иметь доступ к нему.
Каждый ребенок имеет право иметь своего чемпиона-взрослого, который никогда не откажется от него, и который будет побуждать становиться лучшим, каким только возможно. И поэтому учителя всегда будут важны! Учителя важны! – произнесла победительница.
Кешия Торп помогла сделать образование в колледже доступным для студентов с низким доходом, иммигрантов, американских учеников первого поколения и беженцев.
Учительница переработала программу для факультета английского языка, чтобы сделать ее актуальной для своих учеников, ведь большинство из них являются малообеспеченными. Теперь ее студенты показывают на 40% увеличение их развития в английском языке. Женщина также помогает учащимся поступить в колледж и получить стипендии.
Реакция Кешии Торп на победу в конкурсе Global Teacher Prize:
Отметим, что в этом году Global Teacher Prize вручают уже в седьмой раз. За награду соревновались более 8000 учителей из 121 страны мира.
Также в этом году ввели премию для студентов. Global Student Prize проходит впервые. Студент-победитель получит 100 000 долларов. Эту награду завоевал Джеремая Торонка из Сьерра-Леоне. За нее соревновались 3500 претендентов из 94 стран мира.
В Украине лучшим учителем года стал Артур Пройдаков
В Украине также провели национальную премию Global Teacher Prize Ukraine 2021 и определили лучшего учителя года. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.
Под его наставничеством ученики сдают ВНО более чем на 190 баллов. Сам педагог родом из Луганщины, поэтому мечтает построить культурный мост между людьми с Запада и востока Украины с помощью путешествий.
Артур Пройдаков на церемонии награждения / Фото "Освіторія"
Лучший учитель года получил 300 000 гривен, поездку на крупнейшее образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии "Освіторія".
Победители в других номинациях
- "Прифронтовой учитель" – Тамара Уманская из города Кременная Луганской области;
- "Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области;
- "Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра;
- "Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, что на Львовщине;
- "Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской области;
- лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы;
- лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя;
- лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, что на Тернопольщине;
- лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.
К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.
Что известно о премии Global Teacher Prize
Международную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения.
В то же время в Украине Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоится пятый юбилейный сезон Национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.
Это такой себе учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только побороться за денежное вознаграждение, но и получить признание.