Победительница получит 1 миллион долларов США. Это самая большая и самая престижная премия своего рода. Услышав о победе, Кешия Торп расплакалась в прямом эфире.

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Что известно о Кешии Торп

Учительница во время выступления сказала, что обучение – это право человека, и все дети должны иметь доступ к нему.

Каждый ребенок имеет право иметь своего чемпиона-взрослого, который никогда не откажется от него, и который будет побуждать становиться лучшим, каким только возможно. И поэтому учителя всегда будут важны! Учителя важны! – произнесла победительница.

Кешия Торп помогла сделать образование в колледже доступным для студентов с низким доходом, иммигрантов, американских учеников первого поколения и беженцев.

Учительница переработала программу для факультета английского языка, чтобы сделать ее актуальной для своих учеников, ведь большинство из них являются малообеспеченными. Теперь ее студенты показывают на 40% увеличение их развития в английском языке. Женщина также помогает учащимся поступить в колледж и получить стипендии.

Реакция Кешии Торп на победу в конкурсе Global Teacher Prize:

Отметим, что в этом году Global Teacher Prize вручают уже в седьмой раз. За награду соревновались более 8000 учителей из 121 страны мира.

Также в этом году ввели премию для студентов. Global Student Prize проходит впервые. Студент-победитель получит 100 000 долларов. Эту награду завоевал Джеремая Торонка из Сьерра-Леоне. За нее соревновались 3500 претендентов из 94 стран мира.

В Украине лучшим учителем года стал Артур Пройдаков

В Украине также провели национальную премию Global Teacher Prize Ukraine 2021 и определили лучшего учителя года. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

Под его наставничеством ученики сдают ВНО более чем на 190 баллов. Сам педагог родом из Луганщины, поэтому мечтает построить культурный мост между людьми с Запада и востока Украины с помощью путешествий.



Артур Пройдаков на церемонии награждения / Фото "Освіторія"

Лучший учитель года получил 300 000 гривен, поездку на крупнейшее образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии "Освіторія".

Победители в других номинациях

"Прифронтовой учитель" – Тамара Уманская из города Кременная Луганской области;

"Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области;

"Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра;

"Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, что на Львовщине;

"Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской области;

лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы;

лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя;

лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, что на Тернопольщине;

лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.