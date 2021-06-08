Global Teacher Prize Ukraine впервые вручат награду учителю из прифронтовой зоны

Уже пять лет подряд в Украине проходит самая престижная национальная учительская премия Global Teacher Prize Ukraine, где награждают наиболее талантливых педагогов страны. В этом году впервые появится новая номинация для учителей, работающих в прифронтовой зоне.

В конкурсе учителя получают награды в различных номинациях, но в 2021 году впервые отметят специальной номинацией педагогов, которые, несмотря на вооруженное вторжение России, учат школьников в прифронтовых зонах.

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Основательница Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин заверила, что на Донбассе уже подросло поколение школьников, которые не видели Украину без войны.

Кто интегрирует их в украинское общество? Учителя, работающие там, рискуя собственной жизнью. Мы хотим сделать их ежедневный подвиг заметным,

– подчеркнула она.

Организаторы отмечают, что для учительской "Нобелевки" важно не только отмечать лучших, но и доказать, что учителя – важны. Ведь именно они создают фундамент для той страны, в которой хочется жить и расти.

Добавим, что послом номинации станет известный украинский писатель Сергей Жадан. Не секрет, что писатель регулярно ездит на восток и посещает прифронтовые школы.

За семь лет войны я общался со многими педагогами, которые не бросили свои школы и детей, и в сложных условиях продолжают работу. Учителя прифронтовой зоны заслуживают особого внимания и уважения, поскольку именно от них зависит, насколько дети будут чувствовать свою страну,

– считает Жадан.

Известно, что победителя в номинации "Учитель прифронтовой зоны" вознаградят образовательной поездкой.

Как принять участие в конкурсе или номинировать учителя

Принять участие или номинировать учителя можно на сайте премии до 1 августа. Наградят победителей во время торжественной церемонии 2 октября на Международный день учителя.

А педагог, который получит главный приз и станет лучшим учителем Украины, получит 250 тысяч гривен и поддержку реализации собственных образовательных проектов.

Что известно о премии Global Teacher Prize

Международную премию в 2014 году основал арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор наиболее инновационной и нестандартной методики обучения.



В то же время в Украине национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоится пятый юбилейный сезон национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.



Это некий учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только посоревноваться за денежное вознаграждение, но и получить признание.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дьяков. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.