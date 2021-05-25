А уже торжественная церемония объявления победителя или победительницы состоится 2 октября.

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Подать заявку участник может самостоятельно или же кто-то другой (ученики, коллеги и родные) может номинировать любимого педагога на премию. Сделать это можно по ссылке.

Отметим, что победитель получит:

250 000 гривен,

поездку на Global Education and Skills Forum,

профессиональное развитие,

поддержку реализации собственных образовательных проектов.

В МОН отметили, что ежегодно финалисты премии обсуждают с президентом и министром образования важные вопросы образования, создают собственные общественные организации и летние школы для молодых педагогов и тому подобное.

Что известно о премии Global Teacher Prize Международную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения.



Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.



В Украине национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. Поэтому, в этом году состоится пятый юбилейный сезон национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.

К слову, в прошлом году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает всемирную историю и историю Украины, гражданское образование и основы здоровья в Залещицкой гимназии. Кто еще прошел в финал конкурса – читайте здесь.