В этом году на премию подалось рекордное количество педагогов – более 3 270 из 21 региона Украины. Победителя премии объявили во время торжественной церемонии в Киеве 2 октября.

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Что известно об учителе года

Под наставлением Пройдакова ученики сдают ВНО более чем на 190 баллов. Сам педагог родом из Луганской области, поэтому мечтает построить культурный мост между людьми с Запада и Востока Украины с помощью путешествий.

Лучший учитель года получил 300 000 гривен, поездку на крупнейшее образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии "Освіторія".



Учитель года – Артур Пройдаков / Фото "Лига.нет"

Победители в других номинациях

"Прифронтовой учитель" – Тамара Уманская из города Кременная Луганской области;

"Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области;

"Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра;

"Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя Львовской области;

"Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской области;

лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы;

лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя;

лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова Тернопольской области;

лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.

Смотрите видео с церемонии объявления лучших учителей:

Церемония награждения лучших учителей в Украине / Фото Ирины Вихрущ для 24 канала

Интересно и то, что в 2021 году было 135 заявок от сельских учителей, что на 15 больше, чем в прошлом году. А вот с городами ситуация обратная: таких учителей наоборот подалось меньше – 572 анкеты.

Обратите внимание! В 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольской области Василий Дьяков. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.