1 августа Global Teacher Prize Ukraine закрыла прием заявок. В 2021 году получили 3 273 заявки (в прошлом году было 2962 заявок). Кроме того, рекордное количество украинцев поблагодарили своих педагогов – они отправили 1870 номинаций.

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Кто и где благодарил учителей больше всего

В этом году каждый украинец мог создать собственную звезду благодарности педагогу, которая "засияет на всю Украину". Прочитать истории учителей теперь можно на интерактивной карте номинаций, которая доступна в режиме реального времени.

Активнее всего создавали звезды благодарности жители Киевской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей. Наименее активными в этом году были Черновицкая и Николаевская области.

Чаще всего номинировали учителей люди в возрасте 25 – 45 лет: родители учеников, коллеги, руководство или выпускники. Также почти 500 номинаций пришло от детей школьного возраста.

Портрет номинированных учителей премии

В этом году технический отбор прошли 797 анкет. Именно по ним эксперты и определили, где живут и чем занимаются участники премии Global Teacher Prize Ukraine и неравнодушные учителя.

Больше всего педагогов подалось из Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и города Киев. В то же время меньше всего учителей подалось из Черкасской, Закарпатской и Кировоградской области.



Учителя, которые подались на заявку Global Teacher Price Ukraine / Фото "Освитория"

Интересно и то, что в 2021 году было 135 заявок от сельских учителей, что на 15 больше, чем в прошлом году. А вот с городами ситуация обратная: таких учителей наоборот подалось меньше – 572 анкеты.

Рейтинг номинаций возглавляют преподаватели английского языка. Но ТОП-3 остается неизменным уже не первый год: это физкультура, английский и предметы начальной школы. Также в этом году получили много заявок от преподавателей информатики и украинского языка.

Специальные номинации Global Teacher Prize Ukraine

В этом году решили поддержать молодых педагогов. Поэтому создали отдельную номинацию – "Учитель Независимости". И это смотивировало молодых учителей до 30-ти лет – они прислали 217 анкет.

Также наградят учителей из прифронтовой зоны. Ведь каждый из них сейчас работает, чтобы обеспечить ученикам достойное и украинское будущее. Организаторы премии получили 105 номинаций с Востока Украины и 90 заявок от учителей Донецкой и Луганской областей.

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Добавим, что школы 10 педагогов-финалистов из прифронтовой зоны получат технологические подарки, а педагог-победитель получит специальный приз от писателя Сергея Жадана.

Что дальше

Следующий этап – отбор топ-50 лучших учителей Global Teacher Prize Ukraine 2021. Их выберут волонтеры в 4 городах Украины по специальной методологии. Их имена объявят 15 августа.

А уже 1 сентября станет известно, кто попадет в финал премии. Именно этих учителей будет ждать трехдневный ассессмент центр, где уже профессиональное жюри определит победителя. Его имя обнародуют я на церемонии награждения 2 октября в Киеве.

Учитель, который получит главный приз и станет лучшим учителем Украины, получит 250 тысяч гривен и поддержку реализации собственных образовательных проектов.

Что известно о премии Global Teacher Prize Международную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения. В то же время в Украине Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоится пятый юбилейный сезон Национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Это такой себе учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только посоревноваться за денежное вознаграждение, но и получить признание.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольской области Василий Дьяков. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.