Имена звездных педагогов озвучила телеведущая Наталья Мосейчук в День знаний – 1 сентября. Но победителя премии Global Teacher Prize Ukraine объявят в Международный день учителя 2 октября.

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Учредительница премии Зоя Литвин считает, что за каждым большим достижением человека и страны стоит учитель.

Нынешняя десятка финалистов – мощных, творческих, талантливых профессионалов и новаторов – это тот фундамент, на котором будет расти следующее поколение украинцев и их достижений. Учителя важны, и наша миссия – сделать так, чтобы о них говорила вся страна,

– говорит она.

Имена 10 лучших учителей Украины

Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3. Анна Бут – учительница биологии, гражданского образования, художественной культуры и немецкого языка, классный руководитель в Мелитопольском профессиональном аграрном лицее в Запорожской области. Павел Виктор, учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве. Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице. Юлия Должанская – классный руководитель, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок". Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове. Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве. Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.



10 лучших учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021 / Фото"Освитория"

Кроме главного приза, один из финалистов может стать народным избранником и получить приз зрительских симпатий. Для этого за него или нее можно проголосовать на сайте по ссылке.

Куратор премии и телеведущая Наталья Мосейчук говорит, что очень важно, чтобы топ-10 учителей чувствовали, что они визионеры.

Юбилейная десятка! Очень хочется, чтобы они стали друзьями – сблизились, как учителя-победители прошлых лет, ведь им идти вперед всем вместе. Это большая семья инноваторов и создателей будущего,

– добавила она.

Лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят 2 октября. Также выберут лучших учителей:

гражданского образования, химии, физкультуры,

отметят учителя-новатора,

учителя-ровесника независимости,

в номинации "Выбор сердцем" – педагога, работающего в больнице или обучающего детей с ООП,

учителя-волонтера, который работает в школе на линии разграничения на востоке.

Также в этом году впервые наградят учителя прифронтовой зоны в специальной номинации от Сергея Жадана.

Что известно о премии Global Teacher Prize Международную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения. В то же время в Украине Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоится пятый юбилейный сезон Национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Это такой себе учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только побороться за денежное вознаграждение, но и получить признание.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольской области Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.