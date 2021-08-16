Добавим, что в этом году каждый украинец мог создать собственную звезду благодарности педагогу, которая "засияет на всю Украину". Чаще всего номинировали учителей люди в возрасте 25 – 45 лет: родители учеников, коллеги, руководство или выпускники. Также почти 500 номинаций пришло от учеников.

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Уже 1 сентября станет известно, кто попадет в финал премии, где квалифицированное жюри определит победителя. Его имя обнародуют на церемонии награждения 2 октября в Киеве.

Педагог, который получит главный приз и станет лучшим учителем Украины, получит 250 тысяч гривен и поддержку реализации собственных образовательных проектов.

В этом году в этап топ-50 лучших учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021 попали 57 учителей.

Топ-50 учителей премии Global Teacher Prize Ukraine 2021

Игорь Андриенков – учитель английского языка, который работает в Новониколаевском лицее в поселке Шевченково Харьковской области. Анна Аринархова – учительница химии из Киево-Печерского лицея №171 "Лидер". Алла Бентковская – учительница английского языка из специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков I-III ступеней №1 им. Т. Шевченко в Бердичеве. Ирина Бирюк – учительница английского языка Першотравневой школы №3, Донецкая область. Наталья Бойко – учительница биологии, экологии, основ здоровья и химии из Жоравского УВК – ДУЗ (ясли-сад) Яготинского городского совета в селе Жоравка Киевской области. Максим Борисенко – учитель информатики из Николаевского муниципального коллегиума им. В. Чайки. Петр Британский – учитель географии и STEM-курса из лицея "Гремиум" в Киеве. Татьяна Бурцева – учительница начальных классов из Ивано-Франковской начальной школы № 26. Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница по Мелитопольскому профессиональному аграрному лицею в Запорожской области. Татьяна Бутурлим – учительница украинского языка, украинской литературы из онлайн-школы "Меридиан" и образовательного центра "Школа успеха" в городе Нежин Черниговской области. Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе. Ольга Владычко – учительница защиты Отечества и изобразительного искусства из Сокальского лицея № 1 им. А. Романова на Львовщине. Наталия Власова – учитель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины, человека и мира, основ медиаграмотности и правоведения из научного лицея международных отношений в Днепре. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве. Юлия Гвоздецкая – учительница алгебры и геометрии из Харьковского научного лицея-интерната "Обдарованість". Ирина Горобченко – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из школы №6 в городе Горишние Плавни на Полтавщине. Элла Данилина – классная руководительница, учительница искусства, технологий и трудового обучения в школе № 13 из города Украинск Донецкой области. Сергей Джавахишвили – учитель химии из Кременчугского лицея № 4 "Кремінь" в Полтавской области. Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок". Анна Древицкая – учительница биологии и физкультуры из онлайн-школы "Меридиан" в Киеве. Дмитрий Дробитько – учитель физкультуры из Бахмутской школы № 5 с профильным обучением в Донецкой области. Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3. Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре. Сергей Здор – учитель биологии и химии из Песчанского лицея в Харьковской области. Марианна Климчук – учительница английского языка из дистанционной школы "Меридиан" из села Долишний шепот Черновицкой области. Александр Колесник – учитель Истории Украины и правоведения школы № 31 в Виннице. Сергей Колесниченко – учитель всемирной истории и истории Украины из лицея "Науковий" в Кропивницком. Екатерина Корзун – учительница украинского языка и литературы из Алексеевской школы в Днепропетровской области. Татьяна Короид – учительница украинского языка и литературы школы № 78 Печерского района в Киеве. Владислав Кронгауз – учитель всемирной истории и истории Украины из Харьковской специализированной школы № 3. Ольга Кулинич – учительница биологии из школы-гимназии №1 в городе Хмельника Винницкой области. Сергей Лавров – учитель физкультуры по НПО № 6 "Специализированная школа I-III ступеней, центр эстетического воспитания "вдохновение" в Кропивницком. Марьяна Лисишин – учительница английского языка из Коломыйского лицея № 9 в Ивано-Франковской области. Светлана Меркулова – учительница иностранного языка из Ирпенской специализированной школы № 2 с углубленным изучением экономики и права на Киевщине. Виталий Мушинский – учитель физкультуры из Судилковского лицея в Хмельницкой области. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове. Наталья Олейник – учительница начальных классов из Уманской школы-коллегиума № 7 в Черкасской области. Василий Отземко – учитель всемирной истории, гражданского образования, защиты Отечества, истории Украины и правоведения из Квитчанской школы в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Алиса Павлюк – учительница начальных классов, математики и украинского языка, "Я и мир" из начальной школы № 26 в Ивано-Франковске. Леся Павлюк – учительница начальных классов из лицея № 7 в Ивано-Франковске. Ольга Петренко – учительница украинского языка и литературы из школы № 28 в Чернигове. Николай Попадюк – учитель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины, правоведения, основ критического мышления в Черновицком лицее № 10. Артур Пройдаков – учительница украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве. Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице. Максим Романов – учитель географии из Харьковского частного лицея-школы "Ранок". Оксана Русанова – учительница алгебры, геометрии, естествознания, физики из школы "Академія інтелекту" из поселка Ворзель Киевской области. Елена Седакова – учительница начальных классов из школы № 8 военно-гражданской администрации в городе Торецке в Донецкой области. Наталья Сковородкина – учительница английского языка (в начальной школе), зарубежной литературы и педагог-организатор в Белозерской школе №18 в Донецкой области. Оксана Словик – учительница начальных классов в Луцком лицее №27 Волынской области. Владимир Сокол – учитель начальных классов и английского языка в начальной школе с Харьковского учебно-воспитательного комплекса №106 им. В. Кисель. Лилия Телишевская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из школы №99 во Львове. Тамара Уманская – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из Кременского лицея №5 на Луганщине. Светлана Ховрак – учительница алгебры, геометрии и математики в Кременчугского лицея №4 "Кремень". Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве. Николай Цимбал – учитель трудового обучения из Черкасской гимназии № 9. Владислав Штегельський – учитель всемирной истории, гражданского образования, экономики и истории Украины в лицее Educator в Киеве. Анастасия Яровая – учительница английского языка из Мариупольской школы № 51 в Донецкой области.

Отметим, что после окончания обработки анкет система автоматически считает среднее арифметическое каждого учителя и формирует список из 50 лучших учителей. В случае, если несколько учителей набрали одинаковое количество баллов, в топ-50 входит больше человек.

Что известно о премии Global Teacher Prize Международную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения. В то же время в Украине Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоится пятый юбилейный сезон Национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Это такой себе учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только побороться за денежное вознаграждение, но и получить признание.

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольской области Василий Дьяков. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.