Global Teacher Prize Ukraine 2020: обнародованы имена 10 лучших учителей Украины
В 2020 году все конкурсы и события получили новые вызовы, однако даже карантин не помешал стремлению к самосовершенствованию. Так, ежегодная премия Global Teacher Prize Ukraine уже назвала имена десятки финалистов.
Именно они могут справедливо называться лучшими педагогами Украины, передает издание "Освитория".
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Кто попал в список 10 лучших учителей Украины
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Иван Верещака
Он преподает астрономию и информатику в Чулаковской школе Херсонской области. Во время работы учитель использует сочетание четырех "слабостей детей": гаджетов, виртуальной и дополненной реальности, геймификации и командной работы. Мечтает Иван Верещака открыть сельский центр STEM-обучения.
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Анна Домнич
Она преподает физкультуру и хореографию в Новопечерской школе города Киева.
Учительница активно развивает культуру мажорет-спорта: ее ученики уже успели стать чемпионами Украины, а в популярной соцсети TikTok ее танцы набирают множество просмотров.
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Василий Дьяков
Преподаватель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины и основ здоровья в Залищецкой государственной гимназии Тернопольской области.
Василий получил звание Заслуженного учителя Украины и в прошлом году победил в конкурсе "Учитель года". Его ученики часто становятся победителями областных этапов конкурса-защиты научно-исследовательских и реферативных работ МАН Украины.
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Наталья Зима
Учительница химии в технологическом многопрофильном лицее с общеобразовательными классами имени А. Мазура в Хмельницком.
На уроках Натальи Зимы для детей смартфоны уже стали нужнее дневников. Она не составляет классические поурочные планы, а планирует уроки через план-проект. За 20 лет она отмечала призовые места своих учеников на соревнованиях чуть ли не пол тысячи раз. Кроме того, ее два ученика сдали ВНО по химии на 200 баллов.
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Виктория Ломака
Она преподает английский язык в Сумской общеобразовательной школе I-III ступеней № 5 в Сумах.
Виктория Ломака регулярно пользуется социальными сетями для организации обучения и проводит опросы в телеграме. Учительница стимулирует учить английский по сториз королевы Великобритании и зарубежных кумиров в инстаграме.
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Андрей Олейник
Это учитель начальных классов в школе № 35 Каменского городского совета в Днепропетровской области.
Своим большим достижением педагог считает, что его 28 учеников читают сверхурочно. Интересно, что Андрей Олейник придумал собственные "Анимационные минуты", где учитель танцует вместе с детьми, а в своих интегрированных уроках использует LEGO.
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Олег Пустовойт
Он преподает информатику в Одесской школе № 65.
За время работы его ученики получили более 250 медалей и дипломов на конкурсах и олимпиадах национального и международного уровня в Украине, Беларуси, Румынии, Болгарии и Македонии. Олег Пустовойт регулярно приобретает новые навыки в сферах программирования, анализа данных, вебдизайна, растровой, векторной и 3D-графики, анимации, видеомонтажа.
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Николай Тарасюк
Он работает учителем информатики в Житомирской школе № 17.
Николай Тарасюк ведет проект "Разумейко" для детей с особыми образовательными потребностями и разрабатывает модуль для детей с нарушениями слуха, имеющих синдром Дауна.
Интересно, что вместе с учениками он работает над короткометражным фильмом, анимациями, компьютерной графикой. На основе полученных знаний дети уже успели создать фильм о буллинге и дискриминации.
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Людмила Тоцина
Это учительница английского языка в Мариупольском лицее Донецкой области.
Женщина училась в США, и теперь начала открывать мир и для своих учеников. Людмила Тоцина предложила организовать кембриджский тест в своем лицее, вместе с учениками участвовала в лагерях GoCamp. Ее ученики – победители программ обмена (FLEX) и всеукраинских конкурсов (Гринвич, конкурс видеороликов от посольства США, МАН).
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Александр Чучаев
Он преподает всемирную историю, гражданское образование, историю Украины, этику и мифологию в Благовещенском учебно-воспитательном комплексе № 2 Кировоградской области.
Александр Чучаев гордится тем, что смог привлечь своих учеников к всеукраинским проектам. В 2017 году Александр попал в ТОП-20 учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine и впоследствии стал председателем общественной организации "НОВЫЕ". Так, организация провела 5 масштабных образовательных фестивалей, привлекая более 2000 педагогов, 1500 учащихся и 300 будущих учителей.
Что известно о Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine?
Она была основана в 2017 году ГС "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMSFoundation.
В 2020 году победитель премии Global Teacher Prize Ukraine получит 250 000 гривен и множество подарков. Финальная церемония состоится 3 октября.
Добавим, что победительницей прошлогодней премии стала Наталья Кидалова из города Мелитополя Запорожской области – учительница английского языка и украинского языка и литературы в мелитопольской школе № 23.