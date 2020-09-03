В 2020 году все конкурсы и события получили новые вызовы, однако даже карантин не помешал стремлению к самосовершенствованию. Так, ежегодная премия Global Teacher Prize Ukraine уже назвала имена десятки финалистов.

Именно они могут справедливо называться лучшими педагогами Украины, передает издание "Освитория".

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Кто попал в список 10 лучших учителей Украины

Иван Верещака

Он преподает астрономию и информатику в Чулаковской школе Херсонской области. Во время работы учитель использует сочетание четырех "слабостей детей": гаджетов, виртуальной и дополненной реальности, геймификации и командной работы. Мечтает Иван Верещака открыть сельский центр STEM-обучения.

Анна Домнич

Она преподает физкультуру и хореографию в Новопечерской школе города Киева.

Учительница активно развивает культуру мажорет-спорта: ее ученики уже успели стать чемпионами Украины, а в популярной соцсети TikTok ее танцы набирают множество просмотров.

Василий Дьяков

Преподаватель всемирной истории, гражданского образования, истории Украины и основ здоровья в Залищецкой государственной гимназии Тернопольской области.

Василий получил звание Заслуженного учителя Украины и в прошлом году победил в конкурсе "Учитель года". Его ученики часто становятся победителями областных этапов конкурса-защиты научно-исследовательских и реферативных работ МАН Украины.

Наталья Зима

Учительница химии в технологическом многопрофильном лицее с общеобразовательными классами имени А. Мазура в Хмельницком.

На уроках Натальи Зимы для детей смартфоны уже стали нужнее дневников. Она не составляет классические поурочные планы, а планирует уроки через план-проект. За 20 лет она отмечала призовые места своих учеников на соревнованиях чуть ли не пол тысячи раз. Кроме того, ее два ученика сдали ВНО по химии на 200 баллов.

Виктория Ломака

Она преподает английский язык в Сумской общеобразовательной школе I-III ступеней № 5 в Сумах.

Виктория Ломака регулярно пользуется социальными сетями для организации обучения и проводит опросы в телеграме. Учительница стимулирует учить английский по сториз королевы Великобритании и зарубежных кумиров в инстаграме.

Андрей Олейник

Это учитель начальных классов в школе № 35 Каменского городского совета в Днепропетровской области.

Своим большим достижением педагог считает, что его 28 учеников читают сверхурочно. Интересно, что Андрей Олейник придумал собственные "Анимационные минуты", где учитель танцует вместе с детьми, а в своих интегрированных уроках использует LEGO.

Олег Пустовойт

Он преподает информатику в Одесской школе № 65.

За время работы его ученики получили более 250 медалей и дипломов на конкурсах и олимпиадах национального и международного уровня в Украине, Беларуси, Румынии, Болгарии и Македонии. Олег Пустовойт регулярно приобретает новые навыки в сферах программирования, анализа данных, вебдизайна, растровой, векторной и 3D-графики, анимации, видеомонтажа.

Николай Тарасюк

Он работает учителем информатики в Житомирской школе № 17.

Николай Тарасюк ведет проект "Разумейко" для детей с особыми образовательными потребностями и разрабатывает модуль для детей с нарушениями слуха, имеющих синдром Дауна.

Интересно, что вместе с учениками он работает над короткометражным фильмом, анимациями, компьютерной графикой. На основе полученных знаний дети уже успели создать фильм о буллинге и дискриминации.

Людмила Тоцина

Это учительница английского языка в Мариупольском лицее Донецкой области.

Женщина училась в США, и теперь начала открывать мир и для своих учеников. Людмила Тоцина предложила организовать кембриджский тест в своем лицее, вместе с учениками участвовала в лагерях GoCamp. Ее ученики – победители программ обмена (FLEX) и всеукраинских конкурсов (Гринвич, конкурс видеороликов от посольства США, МАН).

Александр Чучаев

Он преподает всемирную историю, гражданское образование, историю Украины, этику и мифологию в Благовещенском учебно-воспитательном комплексе № 2 Кировоградской области.

Александр Чучаев гордится тем, что смог привлечь своих учеников к всеукраинским проектам. В 2017 году Александр попал в ТОП-20 учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine и впоследствии стал председателем общественной организации "НОВЫЕ". Так, организация провела 5 масштабных образовательных фестивалей, привлекая более 2000 педагогов, 1500 учащихся и 300 будущих учителей.