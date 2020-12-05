Победителя всемирного конкурса Global Teacher Prize 2020 объявили 3 декабря. Им стал Ранджит Дисали – учитель начальной школы из Индии. Педагог получит миллион долларов.

Однако Ранджит решил половину средств разделить с другими финалистами. Факты о том, как он обучает учеников, собрало издание "Освитория".

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Это большая честь для меня – быть среди учителей, которые тяжело работали в эти тяжелые времена COVID-19. Вы все – настоящие творцы изменений и меняете жизнь учеников, сочетая шутки и испытания. Делиться – значит расти. Поэтому я хочу разделить 50% призовых средств с остальными девятью финалистами,

– сказал победитель.

Ранджит верит, что вместе они способны сделать этот мир лучше.

Как Ранджит Дисали обучает учеников

Перевел учебники ради учениц

Школа, где работает Ранджит Дисали, расположена в полуразрушенном помещении, зажатом между сараем для скота и кладовой. Ученицы были представительницами народа каннара, из сельских родовых сообществ, где к образованию еще относятся с подозрением. Лишь одна из 50 ходила в школу.

Но вместо того, чтобы мириться с тем, что ученики бестолковые, Ранджит переехал в село и с трудом выучил местный язык. После этого он самостоятельно перевел все учебники начальной школы на родной язык своих учениц.



Раджит Дисали преподает в начальной школе / Фото News24 Hindi

Учил с использованием QR-кода

Раджит озвучил тексты, создал аудиолекции, видеолекции, художественно декламировал стихи. Кроме собственного учебного видеоконтента, учитель обращался к общественным организациям, коллегам, использовал много видео на YouTube и с различных ресурсов.

Но дома у детей не было компьютеров, поэтому у учителя появилась идея использовать QR-код для смартфонов, которые были у родителей учеников.

Учитель вставил уникальные QR-коды на соответствующие страницы учебника. А дети с помощью программы NEO Reader в своем мобильном телефоне сканировали код, чтобы прослушать запись или посмотреть видео.

Интересно, что после просмотра на экране мелькали онлайн-вопросы. Если ребенок отвечал, то набранные за это баллы приходили на электронную почту ребенка.

Изобретение для шести миллионов школьников

Такое обучение стало более популярным, чем ожидалось. Дети были в восторге. А уже через два года 98 процентов учениц достигли ожидаемых результатов обучения, а 85% получили высшие баллы на экзаменах. Сейчас все девушки поселка посещают уроки, а подростковых браков нет.

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В то же время начальная школа, где работает Ранджит Дисали, признана лучшей в районе. Учитель получил награду от Microsoft за создание общин, благоприятных к технологиям, только на базе мобильных телефонов.

Так, в 2017 году он зарегистрировал авторские права на изобретение и обратился в МОН с предложением распространить его опыт. И уже через год все учебники штата Махараштра, в котором и живет Ранджит Дисали, начали выходить с QR-кодами. Сейчас ими пользуются более шести миллионов школьников. Новацию пытаются ввести во всей Индии.

Дополненная реальность и Skype-уроки

А сейчас лучший учитель мира увлекся учебниками с AR-реальностью. Все процессы и понятия, которые трудно представить в физике, химии, объекты географии, с помощью смартфона можно увидеть в трехмерном виде.

Еще одна любимая форма работы: Skype-уроки, которые Ранджит Дисали проводит с помощью школьного компьютера и проектора, приобретенных недавно благодаря односельчанам. Сначала это были 10-минутные сеансы общения с учениками, потом контакты расширились по всей стране.



Ранджит Дисали использует технологии на уроках / Фото v6 Velugu

Ранджит Дисали является автором проекта "Пересечем границы". Эту шестинедельную программу взаимодействия с помощью Skype для учеников школ из стран в конфликте он создал, чтобы подготовить их к достижению целей ООН по устойчивому развитию в области мира.

Лучший учитель мира – уже сейчас публичное лицо, образовательная "звезда" Индии, ведь он написал более 500 статей на образовательные темы, выступает в качестве эксперта на телевидении, где делится своими идеями. Ученикам приятно, что их наставник – лучший в стране блогер (по версии ABP Maza).

Добавим, что также в этом году вручили награду COVID-героя. Им стал Джейми Фрост – математик из Великобритании, который смог обучать миллионы детей с помощью онлайн-инструментов.