В учебнике "Я исследую мир" для третьего класса в одной из задач упоминается алкогольный напиток глинтвейн. Это возмутило директора школы, поэтому он обратился в Минобразования.

Директор школы Киева Дмитрий Ламза спросил МОН, как учитель должен объяснить ребенку, что такое глинтвейн в своем фейсбуке.

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К примеру, директор утверждает, что не знает, что такое глинтвейн и никогда его не пробовал. Поэтому он считает, что дети тоже не должны знать о глинтвейне.

Какая задача возмутила директора? Одна из задач о глинтвейне есть в учебнике "Я исследую мир" для 3 класса, авторами которого являются А. Волощенко, А. Козак, г. Остапенко.



Задания для учеников 3 класса / Фото с фейсбук-страницы директора

Поэтому Дмитрий Ламза обратился к заместителям министра образования, чтобы те рассказали, как объяснить детям, что такое глинтвейн.

Такое упражнение возмутило многих пользователей соцсети. Среди них преимущественно родители учеников и учителя. В комментариях некоторые осуждают это, а другие поддерживают идею авторов учебника, якобы, эта задача является нормальной.

Взамен издатели обвинили учителей, что те не могут объяснить содержание учебника. Гендиректор издательства Алексей Андрусич объяснил, что цель реформы образования – сделать ребенка компетентным для жизни в современном мире.

"Мне, как отцу ребенка, что учится в государственной школе, обидно и стыдно становится за учителей и директоров, которые не могут объяснить родителям содержание учебника, или у которых действительно есть недостатки эрудиции и мировоззрения, что не были ни в Карпатах, ни книжек не читали..", – прокомментировал Алексей Андрусич.