В сети до сих пор продолжается дискуссия, стоит ли детям рассказывать об алкоголе. А началось это после информации о том, что в задании для учеников третьего класса упоминается алкогольный напиток глинтвейн. Но когда стоит начинать и как говорить об алкоголе с детьми?

Издание "Освитория" пообщалась с психоаналитиком Марией Гончаренко по этим вопросам. Также мы подготовили факты о том, как говорят об алкоголе с учениками за рубежом.

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История с глинтвейном для третьеклассников

Недавно директор школы Дмитрий Ламза написал в соцсетях, что ему стыдно за одно из заданий в учебнике "Я исследую мир" для 3 класса.



Задания для учеников 3 класса / Фото с фейсбук-страницы директора

Директор сказал, что не знает, как объяснять ученикам, что такое глинтвейн и почему дети хотели его пить. Поэтому в сети из-за этого началась дискуссия.

Эксперты говорят, что из методических рекомендаций к проведению этого урока можно узнать, что учитель должен детально подготовиться к этой теме, в том числе и подумать, как можно достойно отказаться.

Ожидаемые результаты учащихся от этой задачи:

Ученик способен отказаться от предложения по употреблению алкоголя, табака, других опасных веществ;

Ученик обосновывает свой выбор относительно здорового поведения и избегания употребления алкоголя, табака, наркотиков;

Ученик различает разрешенные и запрещенные для употребления вещества;

Ученик определяет альтернативы вредным привычкам (например, вместо этого поиграть с друзьями, заняться спортом или хобби).

Почему авторы книги выбрали именно этот напиток

Они считают, что детям в 8-9 лет не будут предлагать выпить пиво в компании, не позволят приобрести спиртное в магазине, а вот на горном курорте глинтвейн могут продать.

Или дети могут почувствовать аромат пряностей во время такого зимнего отдыха или на рождественских ярмарках и расспрашивать родителей о напитке.

По мнению авторов, задача должно было научить ребенка, что глинтвейн может быть алкогольным и вредным для детского организма, а также дать вариант безопасного напитка — того самого глинтвейна, но безалкогольного, из сока и пряностей.

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Но тут есть и несколько нюансов, которые нужно было бы учесть. Так, вместо фразы "как делают иногда взрослые" уместнее было бы сказать "как делают некоторые взрослые". То есть, не приравнивать алкоголь к напитку для всех взрослых.

Также во время урока учитель должен подчеркнуть, что лучше на морозе согреться горячим напитком для детей – какао или чаем.

Как разговаривают с учениками об алкоголе в других странах

Исследования показали, что интерес к теме алкоголя и сигарет увеличивается как раз в период перехода со 2 в 3 класс, особенно у мальчиков. Во второй раз эта тема становится интересной при переходе с 5 в 6 класс. Известно, что об алкоголе узнают у сверстников, гуглят или видят рекламу.

Ученые же говорят, что лучше всего проводить такое обучение именно в начальной школе, потому что тогда еще важно мнение родителей и учителя. Там на уроках устраивают дискуссии, инструктаж, демонстрацию правильного поведения и моделирование проблемных ситуаций.

США

В США есть курс "обучение жизненным навыкам", который включает 24 урока о предотвращении употребления табака и алкоголя среди учащихся 3-5 классов (8-11 лет). Там заметили, что среди тех, кто его проходил, в подростковом возрасте на 61% ниже распространенность курения и на 25% — употребление алкоголя.



Ребенок должен понимать, что алкоголь – это вредно / Фото akamaihd

Интересно, что в школах США с "нулевого" (возраст детсада) до 4 класса 8 недель в году действует программа Apple A Day, задача которой – укреплять навыки устойчивости для предотвращения злоупотребления психоактивными веществами.

Там предусмотрены тематические спортивные игры, неделя красной ленты против зависимостей, и задачи из повседневной жизни, которые дети должны решать.

Британия

В этой стране тоже считают, что начинать следует с 3-4 классов (с 7-9 лет), поскольку более половины юных британцев еще до завершения начальной школы пробуют алкогольный напиток. Но задача учителей научить здоровому образу жизни, но не учить, что алкоголь — только плохо.

Поэтому в начальной школе исследуют, как спиртные напитки использовались в медицине и как люди в прошлые эпохи относились к алкоголю. Также детям дают много информации, например, о налогах на напитки, о нормах вина для взрослых и тому подобное.

Кроме того, учителя советуют ученикам сайты с тематическими играми. Например, Осторожно! Alcohol – это вебсайт для детей 7-11 лет. Там также есть веселая интерактивная обучающая страница и квест с добрыми пришельцами, которые не знают, что такое алкоголь и сигареты.

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Франция

Во Франции, которую называют страной виноделия, лишь в 2008 году запретили продажу алкоголя лицам до 18 лет. Ранее детям рассказывали о профессии дегустатора.

Однако сейчас Франция сделала больший акцент на профилактике вредных привычек, как принято везде в Европе, но все же основная информация о том, как это — употреблять алкоголь чрезмерно и неуместно.

Нидерланды

В Нидерландах детям объясняют, что алкоголь – это зло, но часть взрослых выбирает его время от времени.

Так, в начальных классах очень много школьных праздников, на которые приглашают родителей. И на столе пиво и глинтвейн рядом с соками и газированными напитками. Там считают, что дети должны различать, что им можно брать, а что нет, доказывать это на практике.