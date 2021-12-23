Большинство главных событий года в образовании является следствием пандемии COVID-19. Однако в этом году произошло и много приятных сюрпризов – поднятие зарплат учителям, обновление питания в школах и премия Global Teacher Prize для учителей.

Важно Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы: перечень и даты

10 самых главных событий 2021 года в украинском образовании

Повышение зарплат учителей

Первый этап увеличения зарплат учителей на 20% состоялся 1 января текущего года. Второй этап – с 1 декабря 2021 года должностные оклады педагогов выросли на 8,4 %. По данным МОН, зарплаты педагогов в школах выросли на 900–1300 гривен. Соответственно, зарплата стартует от 10 тысяч гривен.

Как увеличилась зарплата учителей с 1 декабря:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличилась с 9 015 до 9 768 гривен;

зарплата учителя II категории увеличилась с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата учителя I категории увеличилась с 11 912 до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличилась с 12 698 до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличилась с 15 742 до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличилась с 10 338 до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличилась с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора I категории увеличилась с 10 445 до 11 317 гривен.

Увеличение зарплат учителей / Инфографика МОН

Отмена ГИА-2021 в школах

Верховная Рада 13 апреля поддержала законопроект, который отменил прохождение в 2021 году обязательной государственной итоговой аттестации для учащихся. Поэтому ученики не были обязаны, но по собственному желанию могли сдать ГИА.

Те лица, которые проходили ВНО, самостоятельно решали, получать ли оценку за ГИА в форме ВНО. Однако заметим, что новый закон не отменил ВНО-2021 для поступающих в вузы.

Обучение учащихся летом

Из-за длительной дистанционки весной школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года для школьников. Поэтому для детей уроки проходили в июне.

Обучение летом продолжалось в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

начальные школы Кропивницкого – до 7 или даже 14 июня;

некоторые школы Днепра – до 28 мая, 11 июня и даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, до 4 и 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня (но ученики 9 классов получат аттестаты 9 июня, выпускники 11 классов – 30 июня и 1 июля).

В то же время последние звонки и выпускные вечера в Украине состоялись, но их проводили с соблюдением карантинных правил.

Проведение ВНО во время карантина

В 2021 году, как и в прошлом году, ВНО происходило в установленный график – с 21 мая по 15 июня, но с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий:

на входе все участники проходили температурный скрининг,

во время сдачи тестирования все были в масках,

во время тестирования в аудиториях могли находиться максимум по 15 участников и по два инструктора для дистанцирования,

помещение проветривали и дезинфицировали до и после тестирования.

Если же выпускник по уважительным причинам, в частности из-за заболевания COVID-19, не мог принять участие в основной сессии ВНО, то он мог зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО.

Но здесь были и минусы: ученики и учителя, которые были привлечены к организации ВНО, жаловались на жару в классах и сложные условия проведения тестирования, мол, летом находиться в помещении в защитной маске – невозможно.

И все же, ВНО выпускники школ сдали. Интересно, что более 500 участников в этом году получили наивысший результат – сдали ВНО на 200 баллов, еще 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник – 200 баллов по трем экзаменам. Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский.

Результаты участников ВНО по регионам / Инфографика 24 канала

Важно! В 2021 году Верховная Рада учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для участников ВНО с наивысшими результатами. Премию будут давать школьникам, которые сдали тесты по 4 и более учебным предметам и получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

Результаты вступительной кампании

Вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты начали регистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого подавали документы в вузы.

Так, в этом году в украинские вузы на бюджет зачислили более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалавриат и более 33 тысяч – на магистратуру.

В рейтинг университетов, куда поступило больше всего абитуриентов на бюджет, вошли:

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского – поступило более 4 тысяч абитуриентов;

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 257 поступающих;

НУ "Львовская политехника" – 2 448 абитуриентов;

Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 2 259 абитуриентов;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 245 поступающих;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1 030 рекомендаций.

Рейтинг специальностей по количеству зачисленных на бюджет возглавляет специальность "среднее образование" – 6 286 человек. Хотя во время вступительной кампании больше всего заявлений было подано на правовые, управленческие, гуманитарные и ІТ-специальности.

Важно! МОН обновило условия поступления в вузы для абитуриентов на 2022 год. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года. Что изменится для абитуриентов в 2022 году – читайте в статье.

Дистанционка и отстранение учителей

Еще в прошлой весной в случае установления красной зоны могли продолжать работу садики и специальные учебные заведения, а также – очное обучение для учащихся 1–4 классов. Все остальные школьники переходили на онлайн-обучение.

Уже с распространением вакцинации в Украине с октября в красной зоне могли работать только те школы, где получили две дозы прививки 100% работников. Из-за этого многие школы закрылись на дистанционку и продлили осенние каникулы.

Впоследствии учителей, которые отказывались вакцинироваться, начали отстранять. Так, за первые несколько дней от работы отстранили почти 10 тысяч работников учебных заведений. Сейчас по состоянию на конец декабря почти все школы работают очно.

Что известно об отстранении учителей Учителей, которые не хотят вакцинироваться, отстраняют от работы, и им не начисляется стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей. Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.

Ввели языковой экзамен для чиновников

Верховная рада ранее приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему чиновники, которые хотели работать на государственных должностях должны были сдать экзамен на уровень владения украинским языком. Кому нужно сдавать этот экзамен – читайте далее в статье.

Первый экзамен для государственных служащих стартовал 19 июля. По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно.

Каков языковой экзамен для чиновников? Он предусматривает четыре части:

"Культура речи" (24 тестовых задания)

"Чтение" (20 тестовых заданий)

"Письмо" (одна задача открытого типа)

"Речь" (две задачи открытого типа)

Добавим, что за первые 2 месяца проведения экзаменов доля провалов среди потенциальных чиновников составляла 15%. По состоянию на 16 сентября Нацкомиссия по стандартам государственного языка выдала 22 265 сертификатов. Доля тех, кто провалил экзамен, составляла 15%.

Что будет с теми чиновниками, которые не сдали экзамен? Такие лица могут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить лучший результат.

Изменения в школьном питании

В 2021 году завершился первый этап реформирования школьного образования. Почти половина школ перешла на обновленное питание, а с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам.

Шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а взамен увеличено количество потребления молока, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Сейчас в школах продолжается переходный период по переоборудованию столовых, обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт.

Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей

Изменится ли стоимость школьного питания? Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2–3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.

Рейтинг лучших учителей 2021 года

В Украине провели национальную премию Global Teacher Prize Ukraine 2021 и определили лучшего учителя года. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

Учитель года – Артур Пройдаков / Фото "Лига.нет"

Победители в других номинациях:

"Прифронтовой учитель" – Тамара Уманская из города Кременная Луганской области.

"Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области.

"Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра.

"Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, на Львовщине.

"Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы, Закарпатской оболасти.

Лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы.

Лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя.

Лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, Тернопольщина.

Лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.

Рейтинг лучших университетов-2021

Специалисты составили рейтинг 200 лучших вузов Украины. В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (хотя в прошлом году он был на второй позиции).

На второй строчке – Киевский политехнический институт им. И. Сикорского. Именно он в 2020 году занимал первое место. Также с шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. В. Каразина.

15 лучших вузов в этом году:

Киевский национальный университет им. Шевченко Киевский политехнический институт им. Сикорского Харьковский национальный университет им. Каразина Национальный университет "Львовская политехника" Сумской государственный университет Львовский национальный университет им. Франко Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный авиационный университет Черновицкий национальный университет им. Федьковича Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Харьковский национальный университет радиоэлектроники Ужгородский национальный университет Одесский национальный университет им. Мечникова Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Десятка лучших вузов в Украине 2021 / Инфографика 24 канала

Добавим, что на днях масштабный исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов европейских и среднеазиатских стран, на 2022 год. В список попал 41 вуз из Украины.

В частности, в 10 лучших попали: