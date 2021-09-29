Гимназия на Ивано-Франковщине получит 1 миллион гривен за вакцинацию 100% работников

Мэр Ивано-Франковска ранее анонсировал приз школе, которая первой вакцинирует всех учителей от коронавируса. Теперь стало известно, какое учебное заведение победило – Деповская гимназия, там получили все прививки 44 работника. Школа получит один миллион гривен.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, эту сумму гимназия из села Вовчинцы получит на развитие инфраструктуры.

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Мэр города добавил, что все школы в Ивано-Франковской общине продолжают работать несмотря на введение желтой зоны, ведь количество вакцинированных педагогов превышает 80%. Также уже есть учебные заведения из 100% вакцинированных работников.

Имеем школу, которая получит миллион гривен на развитие инфраструктуры. Это Вовчинецкая гимназия, где вакцинировались 44 работников из 44. Еще четыре заведения общины имеют более 95 – 96% вакцинации. Это тоже достаточно высокий показатель,

– сообщил Марцинкив.

К слову, в МОН заявили, что во Львовской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской областях на дистанционном обучении находятся более 40% школ. Так что теперь эти области под "пристальным контролем" МОН.