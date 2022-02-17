Гимн пели 5 раз: как в украинских школах праздновали День единения – захватывающие фото

Украинские школы 16 февраля отпраздновали День единения гимном, "живыми цепями", желто-синими сердечками и коллективным фото с государственным флагом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Начаться день должен был с исполнения гимна в 10 утра и поднятия Государственного флага на всех зданиях страны.

К теме Если начнется полномасштабное вторжение России: что делать школам, ученикам и родителям

Родителей попросили надеть детям вышиванки

От школ и садиков еще 15 февраля родители стали получать сообщения о том, что завтра дети должны прийти на занятия в вышиванках.

Руководителей учебных заведений обязали предоставить фотоотчеты о праздновании. В частности, в Святошинском районе Киева директорам приказали собрать 5 – 10 учителей и появиться для формирования "образовательной цепи" единства.

Нам написали в чат надеть вышиванки. Я надела сыну. Считаю такие обязательные просьбы "совком". Хотя я за то, чтобы носить вышиванки чаще,

– говорит киевлянка Наталья Бушковская.

В соцсетях пишут, что в некоторых заведениях празднование прошло с размахом. Мол, другие государственные праздники так рьяно никогда не праздновали.

"У нас в садике все дети в вышиванках. На камеры рассказывали, что поздравляют с праздником единения, прислали совместное фото детей со всего садика между флагами и сердечками. Такого не было ни на один государственный праздник", – пишет Ольга Жук.



Мероприятия ко Дню единства в Бахмутской школе (Черниговская область) / Фото УП

Ученики пели гимн 5 раз

Мама Ирина Балачук рассказала, что детей просили петь гимн по 5 раз. Ее ребенок сейчас находится на дистанционном обучении. Школьников попросили надеть вышиванки и сесть перед экраном.

Рассказали об Украине, которая красивая и родная. Потом пропела гимн много раз, потому что записывали конференцию zoom, и там что-то все время слетало,

– говорит она.

Ирина говорит, что сначала дети пели хором, а потом один мальчик – соло. Но его попросили спеть еще, потому что не записалось. Потом ребенок еще сыграл гимн на свирели.

После этого детям во время онлайнн-урока включили видео о единстве и угрозе, в котором было все с канцеляризмами и очень пафосное.

Некоторые учебные заведения, в частности столицы, особенно, где сейчас проходит дистанционное обучение, мероприятия с вышиванками и лентами проигнорировали.



Мероприятия в школе Полтавской области / Фото УП

Обязаны ли школы проводить патриотические мероприятия

Глава общественной организации "Смарт освіта" Галина Титиш сообщила в комментарии "Лига.Life", что МОН не может приказать школам заставлять детей приходить в вышиванках и петь.

Это противоречит действующему законодательству, которое гарантирует школам автономию, а учителям – педагогическую свободу. МОН может лишь рекомендовать школам провести мероприятия ко Дню Единения, школы могут этого не делать, а могут провести эти мероприятия творчески и интересно,

– объясняет она.

В соцсетях привлечение детей к акциям назвали "советщиной", принуждением и фальшивкой. По мнению заместителя главного редактора УП Евгения Будерацкого, успех украинцев на Олимпиаде объединяет людей больше, чем флешмобы Зеленского.



День единения в школе на Киевщине / Фото УП

Есть также и те, у кого акция вызвала неоднозначные чувства, а некоторые считают такие флешмобы с привлечением детей хорошей патриотической идеей.

"Проходил сегодня мимо одного учебного заведения. Действительно людей выгнали с флагами для картинки на 30 минут, но не было впечатления, что им это не нравится. Совсем наоборот – вдохновенные такие. Фотографировались, пели", – пишет в фейсбуке Иван Пальчевский.

Что говорит психолог о патриотических мероприятиях в школах

Детская психолог Лилия Милиневская считает, что в целом идея объединения приемлема, если не перегибать палку и не драматизировать, преподнести ее спокойно и оптимистично.

В любые времена больше шансов на выживание было в группе людей, а не одиночек. Идея объединения дает ощущение большей силы, поддержки, опоры,

– говорит она.

Впрочем, объединяться, чтобы противостоять неблагоприятным обстоятельствам – это, прежде всего, задача взрослых. Также именно взрослые должны показывать спокойствие, уверенность и компетентность в обеспечении безопасности детей.

По словам психолога, если такие мероприятия проводятся без истерик, нагнетаний, а в спокойном и оптимистичном духе, то угроз для психики детей они не несут.

"В школе много обязаловок, прийти в вышиванке – одна из них. Сама идея, что мы – часть великого народа и есть день, в который о себе напомним – нормальная, она не может разрушить психику. Больший вред наносит паника", – добавляет она.



Снимок из школы в городе Вараш на Ровненщине / Фото УП

К тому же, пафосные меры действуют на детей разного возраста неодинаково. "Для маленьких детей любая такая необычная активность может быть развлечением, а подростки могут воспринимать это с долей цинизма", – говорит Лилия Миленевская.

Что известно о Дне единения: кратко

11 февраля немецкое издание Der Spiegel написало, что нападение России на Украину состоится в среду, 16 февраля. Мол, об этом американские спецслужбы уведомили правительство и страны НАТО.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов данную информацию опроверг. А уже 14 февраля Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения. Президент Украины хочет консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.

В Украине состоялся телемарафон ко Дню единения – смотрите видео