Редакция 24 канала предлагает читателям перечень важных изменений и новостей, которые произошли за последние дни в образовании. Поэтому, читайте интересные события, которые произошли на этой неделе – с 28 по 2 октября 2020 – в украинском образовании.

Коронавирус в школах

В Украине продолжают закрываться на карантин школы из-за обнаружения коронавируса у учеников или учителей, передает 24 канал.

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В Житомире школу №5 закрывали на карантин из-за заболевания учителей. Так, около 30 педагогов ушли на больничный и будут проходить тестирование на COVID-19. Известно, что коронавирус уже подтвердился в 3 педагогов. Однако среди школьников больных COVID-19 пока не зафиксировано.

К тому же, по состоянию на 30 сентября в Киеве закрыты на карантин 5 школ – из-за заболевания учителей и учеников на коронавирус. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 276 классов в 118 школах столицы.

Сколько учеников и учителей заболели коронавирусом? Всего в Киеве COVID-19 обнаружили в 366 школьников и 193 учителей.

Зато в Киевской области в 126 учебных заведениях выявлено 141 ученика и 160 учителей, которые болеют СOVID-19. Также на самоизоляции находятся 164 отдельные классы в 94 учебных заведениях (более 4 тысяч учеников и работников). Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 школ.

Как ученикам вернуться в школу после самоизоляции / Инфографика 24 канала

Важные детали о ГИА и ВНО в 2021 году

Министерство образования и науки разработало проект приказа, определяющий условия проведения государственной итоговой аттестации для школьников 4-х, 9-х и 11-х классов в 2021 году.

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х классов? Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение начального образования, проводится в школе в письменной форме.

Школьники должны сдавать экзамены по следующим предметам: украинский язык (оценка результатов по украинскому языку и чтению), математика, язык национального меньшинства или язык коренного народа (если было такое обучение).

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 9-х классов? Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение базового образования, также проводится в школе в письменной форме.

Школьники должны сдавать экзамены по следующим предметам: украинский язык, математика, один из учебных предметов из списка (по решению педагогического совета учебного заведения). Больше об этом – читайте здесь.

Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 11-х классов? Государственная итоговая аттестация учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, проводится в форме ВНО.

Школьники должны сдавать экзамены по следующим предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – по выбору учащегося), один из учебных предметов из списка по выбору ученика.

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Кроме того, Министерство образования обнародовало официальный приказ о решении по подготовке отдельного теста по украинскому языку, а также теста по украинскому языку и литературе. Поэтому выпускники в 2021 году смогут выбрать, какое ВНО по языку сдавать.

Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Все школы должны зарегистрировать учеников для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

Даты основной сессии ВНО в 2021 году:

21 мая – тестированием по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии;

5 июня – по географии.

Скандалы в учебных заведениях

Тверк школьниц возле памятника

В поселке Талалаевка Черниговской области 4 школьницы станцевали тверк возле памятника погибшим воинам войны на Донбассе. Видео, где они танцуют, опубликовали в соцсети. Известно, что правоохранители уже привлекли их родителей и самих учениц к ответственности.

Больше информации и видео – смотрите здесь.

Скандал со школьной тетрадью

Также в соцсетях опубликовали возмущение рабочей тетрадью учащихся начальных классов. Авторы тетради поставили известных украинских поэтов Тараса Шевченко и Лесю Украинку в один ряд с певцами – Надеждой Дорофеевой и Монатиком.

Пользователи соцсети начали писать собственные возмущения. Но отметим, что редакция 24 не может подтвердить подлинность этого факта и соответствие задачи.

Бюджет-2021 и увеличение зарплат учителей

В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 173,8 миллиарда гривен на образование. В частности, на высшее образование планируется выделить почти 40 миллиардов гривен, на среднее образование – еще больше.

Куда пойдут деньги в сфере высшего образования – читайте здесь.

Куда пойдут деньги в сфере среднего образования – читайте здесь.

По словам и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, в течение 2021 года учителям поднимут зарплаты почти на 30%. Соответствующие средства уже заложены в проект госбюджета Украины на следующий год в сумме 102,5 миллиарда гривен.

Доходы учителей уже выросли на 5,8% с 1 сентября. Зато с 1 января 2021 года доходы увеличатся еще на 20%, а с 1 июля – еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%.

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Интересные новости из сферы среднего образования

Окружной административный суд Киева 6 ноября рассмотрит иск относительно решения Киевского городского совета об обязательстве учеников в школах исполнять гимн перед уроками.

Что известно об этой ситуации? КГГА поддержала решение о начале выполнения учениками и учителями гимна Украины в школах. Хотя в ведомстве заверили, что петь гимн не обязательно, но такое решение приняли, чтобы воспитывать в учащихся уважительное отношение к госсимволам.

Также известно, что полиция начнет ставить на учет и проводить профилактические работы с детьми, которые занимаются буллингом в школе. В частности, полицейские будут проводить с ними ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы по месту жительства или учебы раз в месяц.