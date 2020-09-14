ГИА по математике станет обязательной для выпускников школ в 2021 году
Со следующего года выпускники украинских школ будут обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике.
Об этом заявила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции, передает 24 канал.
Интересно В 2021 году ВНО по украинскому языку будут проводить как отдельный тест
Раньше выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины. Однако в 2021 году УЦОКО решил ввести нововведение.
По словам Вакуленко, государственная итоговая аттестация для выпускников школ будет обязательной по украинскому языку и математике.
Заместитель также добавила, что с 2021 года выпускники смогут сдавать ВНО по 5 предметам. К этому времени максимальное количество было 4.