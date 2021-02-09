Выпускники, которые выбрали для сдачи ГИА третьим предметом один из иностранных языков, должны знать о новых особенностях проведения аттестации. Каким будет ГИА по иностранному языку в 2021 и как выпускники могут получить оценку без сдачи экзамена – читайте в материале.

В Минобразования разработали рекомендации по особенностям проведения ГИА по иностранным языкам в школах в 2020/2021 учебном году.

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В частности, выпускники, которые для прохождения аттестации выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым предметом для ГИА иностранный язык, и наоборот.

Кроме того, ученики, которые выбрали третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать другой иностранный язык, как четвертый учебный предмет.

Для проведения ГИА учащихся 11 классов по иностранному языку в форме ВНО в предметном тексте будут использоваться задания двух уровней сложности: стандарт и профильный.

Учащиеся, которые желают проходить аттестацию по иностранному языку в форме ВНО и изучали этот язык на уровне стандарта, во время регистрации для участия в тестировании должны отметить уровень сложности заданий "Стандарт".

Учащиеся, которые желают проходить аттестацию по иностранному языку в форме ВНО и изучали этот язык на профильном уровне, должны указывать уровень сложности задач "Профильный".



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / данные УЦОКО

Как выпускники могут получить результаты без сдачи ГИА по иностранному языку?

А выпускникам, которые в 2020 или 2021 году получили сертификат международного языкового экзамена по иностранному языку уровня B-1 или высшего уровня (для классов со стандартным изучением языка) или уровня В-2 и высшего уровня (для классов с углубленным изучением иностранных языков), результаты этих экзаменов засчитываются как аттестация по иностранному языку.

Так, ученики, которые получили международный сертификат языкового экзамена уже после регистрации для прохождения ГИА по иностранному языку в форме ВНО, и до 5 марта 2021 года не перерегистрировались, получат оценку за ГИА по иностранному языку по результатам ВНО.

В то же время ученикам, которые получат международный сертификат языкового экзамена уровня В-1, В-2 (и выше) в период с 5 марта по 25 мая, и которые будут проходить ГИА по иностранному языку в форме ВНО, в приложение могут выставить оценку по ГИА – 12 баллов.

Также некоторые учащиеся могут пройти ГИА в учебном заведении (при условии, что они не регистрировались для участия в ВНО). Для них аттестация по иностранным языкам проводится в письменной форме по трем составным частям (аудирование, чтение и использование языка) с материалами, подготовленными учителем.

Все методические рекомендации и рекомендуемый перечень международных языковых экзаменов, результаты которых засчитываются как ГИА по иностранному языку в 2021, можно найти здесь.