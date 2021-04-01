Редакция 24 канала подготовила для вас основные новости в образовании, произошедшие на этой неделе – с 29 марта по 2 апреля. Поэтому, читайте о том, будут ли ученики сдавать ГИА, что произошло в вузах и скандалы в учебных заведениях.

ГИА для учеников в 2021 году

Образовательный комитет предлагает отменить ГИА для учеников 11 классов из-за ситуации с коронавирусом. В то же время ВНО будет проведено согласно календарному плану.

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Так, профильный комитет ВР по вопросам образования и науки поддержал решение отменить ГИА в форме ВНО для одиннадцатиклассников в 2021 году. Однако, окончательное решение будет принимать Верховная Рада. Его рассмотрят в ближайшее время.

Несколько дней назад министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказывал, что законодательством определена норма об обязательном прохождении ГИА для учеников 11 класса в форме ВНО.

"То есть приказом МОН вопрос о ГИА для учеников 11 класса решить невозможно. Это может быть только принят соответствующий закон", – заявил министр.

Что известно об отмене ГИА для 4 и 9 классов? МОН освободило от прохождения ГИА учеников 4 и 9 классов в 2021 году. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь не все школьники сейчас могут полноценно учиться и посещать школы.

Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме,

– заверил Шкарлет.

Добавим, что ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.



Даты ВНО в 2021 / Инфографика 24 канала

Онлайн-обучение в школе

В большинстве школ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ученики учатся дистанционно. Так, после каникул школьники продолжают онлайн-обучение.

В то же время в некоторых областях ученики 1 – 4 классов выходят на учебу в очном режиме. В частности, речь идет о Харькове и Житомире. Так, дети с 5 апреля возвращаются в школы. А в Киеве, Львове, Одессе и некоторых других областях ученики продолжат обучение дистанционно.

Как работают школы в красной и оранжевой зонах? В регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение. Ученики могут учиться очно.

Также ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится больше 50% детей и работников.

Важно Некоторые учителя вместо онлайн-уроков присылают ученикам задания в вайбер: реакция Шкарлета

К тому же, в Украине количество больных учителей и воспитателей в 1,5 – 2 раза больше, чем учеников или воспитанников. Например, в Кировоградской и Сумской областях болеет 68 учеников и 131 учитель, а также 18 школьников и 44 педагога соответственно.

Коррупция в вузах

Требовала деньги на экзаменах: в Бердянске разоблачили коррумпированного декана

В Бердянске на Запорожье поймали на взятке декана местного вуза. Женщина требовала деньги за сдачу экзаменов у студентов. Их должны были приносить частями.

Так, успешную сдачу экзамена декан оценивала в 6 тысяч гривен. Ее задержали при получении взятки. Если вину декана докажут, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и лишение права работать в системе образования сроком на 3 года.

Следователи просят отстранить руководителя НААН от должности из-за коррупции

31 марта следователи Нацполиции вместе с СБУ подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

Так, руководителя Национальной академии аграрных наук подозревают в коррупции. В частности, он способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. Больше – читайте по ссылке.

Скандалы и инциденты в учебных заведениях

В учебниках по истории заметили карту без оккупированного Крыма

В школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов заметили искаженную карту Украины. Она была без оккупированного полуострова Крым.



Карта Украины без Крыма / Скриншот из учебника

Ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. Ведь учебники для 10 класса с картой без Крыма есть в свободном доступе. Больше об этом скандале – читайте по ссылке.

Внимание! В 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. Верховная Рада официальной датой начала оккупации Крыма войсками России установила 20 февраля 2014 года. 26 февраля 2021 года Украина отметила день Крымского сопротивления российской оккупации.

Геев и лесбиянок надо лечить, – преподавательница из Львова

Преподавательница Национального университета "Львовская политехника" Ольга Мерье попала в гомофобный скандал из-за своих высказываний. Она годами рассказывает студентам о том, что гендер – это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – больные люди, которых надо лечить.

"Это больное общество. То есть, если кто-то себя позиционирует, как гей или лесбиянка, то это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить... Мы не должны их понимать, мы их должны лечить", – заявила Ольга Мерье.

12-летний школьник на Полтавщине умер во время перерыва

Под Полтавой 12-летний школьник умер прямо во время перерыва между уроками. Медики пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

По неофициальной информации, причиной смерти мальчика в школе могло стать падение с высокого крыльца парадного входа, который в зимнее время закрыт.

Обыски в медицинском университете

В Киевском медицинском университете Служба безопасности Украины и столичная прокуратура проводят обыски. Университет подозревают в незаконном зачислении иностранных студентов.

Новости высшего образования

В Украине создадут государственный университет науки и технологий

Правительство приняло решение создать Украинский государственный университет науки и технологий. Финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.

Со временем к Украинскому государственному университету науки и технологий присоединятся:

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;

Национальная металлургическая академия Украины.

Открыта новая программа Эразмус+ на следующие 6 лет

Европейская комиссия официально объявила об открытии новой программы Эразмус+ на 2021 – 2027 годы. Бюджет составляет больше 26 миллиардов евро.

Основными целями программы будет содействие:

академической мобильности в области образования и профессионального развития;

неформальной и информальном учебной мобильности среди молодежи;

учебной мобильности персонала сферы спорта.

Что известно об Эразмусе+ Это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты сотрудничества и партнерства, мероприятия и мобильность в сфере образования, профессиональной подготовки студентов различных степеней, работников университетов, представителей государственного, общественного и частного сектора. Все направления программы имеют возможности, открытые на основе приоритетов сотрудничества ЕС со странами-соседями и предусматривают сотрудничество между партнерами программы для обмена успешными практиками.

Во львовском военном лицее будут учиться девушки

Львовский государственный лицей имени Героев Крут пока является единственным военным учебным заведением в области. И там готовят два новых вектора развития. В частности, в лицее подготовят условия для обучения девушек.

Поэтому, львовские педагоги будут "работать над тем, чтобы лицей имени Героев Крут стал примером подготовки как для мужчин, так и для женщин".