ГИА для учеников, скандалы в учебных заведениях и коррупция в вузах – итоги недели в образовании
Редакция 24 канала подготовила для вас основные новости в образовании, произошедшие на этой неделе – с 29 марта по 2 апреля. Поэтому, читайте о том, будут ли ученики сдавать ГИА, что произошло в вузах и скандалы в учебных заведениях.
Источник:24 канал
ГИА для учеников в 2021 году
Образовательный комитет предлагает отменить ГИА для учеников 11 классов из-за ситуации с коронавирусом. В то же время ВНО будет проведено согласно календарному плану.
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Так, профильный комитет ВР по вопросам образования и науки поддержал решение отменить ГИА в форме ВНО для одиннадцатиклассников в 2021 году. Однако, окончательное решение будет принимать Верховная Рада. Его рассмотрят в ближайшее время.
Несколько дней назад министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказывал, что законодательством определена норма об обязательном прохождении ГИА для учеников 11 класса в форме ВНО.
"То есть приказом МОН вопрос о ГИА для учеников 11 класса решить невозможно. Это может быть только принят соответствующий закон", – заявил министр.
Что известно об отмене ГИА для 4 и 9 классов? МОН освободило от прохождения ГИА учеников 4 и 9 классов в 2021 году. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь не все школьники сейчас могут полноценно учиться и посещать школы.
Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме,
– заверил Шкарлет.
Добавим, что ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.
Даты ВНО в 2021 / Инфографика 24 канала
Онлайн-обучение в школе
В большинстве школ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ученики учатся дистанционно. Так, после каникул школьники продолжают онлайн-обучение.
В то же время в некоторых областях ученики 1 – 4 классов выходят на учебу в очном режиме. В частности, речь идет о Харькове и Житомире. Так, дети с 5 апреля возвращаются в школы. А в Киеве, Львове, Одессе и некоторых других областях ученики продолжат обучение дистанционно.
Как работают школы в красной и оранжевой зонах? В регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение. Ученики могут учиться очно.
Также ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится больше 50% детей и работников.
Важно Некоторые учителя вместо онлайн-уроков присылают ученикам задания в вайбер: реакция Шкарлета
К тому же, в Украине количество больных учителей и воспитателей в 1,5 – 2 раза больше, чем учеников или воспитанников. Например, в Кировоградской и Сумской областях болеет 68 учеников и 131 учитель, а также 18 школьников и 44 педагога соответственно.
Коррупция в вузах
Требовала деньги на экзаменах: в Бердянске разоблачили коррумпированного декана
В Бердянске на Запорожье поймали на взятке декана местного вуза. Женщина требовала деньги за сдачу экзаменов у студентов. Их должны были приносить частями.
Так, успешную сдачу экзамена декан оценивала в 6 тысяч гривен. Ее задержали при получении взятки. Если вину декана докажут, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и лишение права работать в системе образования сроком на 3 года.
Следователи просят отстранить руководителя НААН от должности из-за коррупции
31 марта следователи Нацполиции вместе с СБУ подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.
Так, руководителя Национальной академии аграрных наук подозревают в коррупции. В частности, он способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. Больше – читайте по ссылке.
Скандалы и инциденты в учебных заведениях
- В учебниках по истории заметили карту без оккупированного Крыма
В школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов заметили искаженную карту Украины. Она была без оккупированного полуострова Крым.
Карта Украины без Крыма / Скриншот из учебника
Ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. Ведь учебники для 10 класса с картой без Крыма есть в свободном доступе. Больше об этом скандале – читайте по ссылке.
- Геев и лесбиянок надо лечить, – преподавательница из Львова
Преподавательница Национального университета "Львовская политехника" Ольга Мерье попала в гомофобный скандал из-за своих высказываний. Она годами рассказывает студентам о том, что гендер – это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – больные люди, которых надо лечить.
"Это больное общество. То есть, если кто-то себя позиционирует, как гей или лесбиянка, то это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить... Мы не должны их понимать, мы их должны лечить", – заявила Ольга Мерье.
- 12-летний школьник на Полтавщине умер во время перерыва
Под Полтавой 12-летний школьник умер прямо во время перерыва между уроками. Медики пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.
По неофициальной информации, причиной смерти мальчика в школе могло стать падение с высокого крыльца парадного входа, который в зимнее время закрыт.
- Обыски в медицинском университете
В Киевском медицинском университете Служба безопасности Украины и столичная прокуратура проводят обыски. Университет подозревают в незаконном зачислении иностранных студентов.
Новости высшего образования
В Украине создадут государственный университет науки и технологий
Правительство приняло решение создать Украинский государственный университет науки и технологий. Финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.
Со временем к Украинскому государственному университету науки и технологий присоединятся:
- Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;
- Национальная металлургическая академия Украины.
Открыта новая программа Эразмус+ на следующие 6 лет
Европейская комиссия официально объявила об открытии новой программы Эразмус+ на 2021 – 2027 годы. Бюджет составляет больше 26 миллиардов евро.
Основными целями программы будет содействие:
- академической мобильности в области образования и профессионального развития;
- неформальной и информальном учебной мобильности среди молодежи;
- учебной мобильности персонала сферы спорта.
Что известно об Эразмусе+
Это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты сотрудничества и партнерства, мероприятия и мобильность в сфере образования, профессиональной подготовки студентов различных степеней, работников университетов, представителей государственного, общественного и частного сектора.
Все направления программы имеют возможности, открытые на основе приоритетов сотрудничества ЕС со странами-соседями и предусматривают сотрудничество между партнерами программы для обмена успешными практиками.
Во львовском военном лицее будут учиться девушки
Львовский государственный лицей имени Героев Крут пока является единственным военным учебным заведением в области. И там готовят два новых вектора развития. В частности, в лицее подготовят условия для обучения девушек.
Поэтому, львовские педагоги будут "работать над тем, чтобы лицей имени Героев Крут стал примером подготовки как для мужчин, так и для женщин".
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