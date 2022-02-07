Напомним, что экзамен уже отменяли в предыдущие два года из-за COVID-19, так что теперь украинцы также требуют, чтобы и в этом году ГИА отменили.

На тему ВНО-2022: как зарегистрироваться на тестирование и главные новации для выпускников

В тексте петиции отметили, что в связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционки в областях, следует отменить государственную итоговую аттестацию для учеников 4, 9 и 11 классов.

В связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учениками с такой формой обучения в школе,

– добавил автор петиции.

По его мнению, в этом году из-за онлайн-обучения ученикам по-прежнему сложно готовиться к экзамену. Он считает, что если ГИА не отменят, как для выпускников 2020 и 2021 годов, то это будет несправедливо.

В настоящее время петиция собрала 1 447 подписей. Для рассмотрения нужно набрать 25 000 подписей.

Справка! Государственная итоговая аттестация является обязательной для выпускников 4, 9 и 11 классов. ГИА – это не только подведение итоговых знаний, но и средний балл свидетельства о среднем образовании (что может стать решающим фактором для поступления в колледж или лицей).

Какие ГИА обязательны для выпускников? Для получения результата ГИА в школе одиннадцатиклассникам нужно сдать 4 сертификационные работы ВНО: