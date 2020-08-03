Десятки тысяч учеников на севере Германии первыми в Европе вернулись в школы в понедельник, 3 августа. Занятия наконец возобновились впервые с середины марта, когда начался карантин в связи с коронавирусом.

Мекленбург-Передняя Померания первой решила закончить летние каникулы, поэтому более 150 тысяч школьников в регионе со сегодняшнего дня вернулись за парты, передает DPA.

К теме Обучение с 1 сентября: как известные страны открывали школы и какой опыт лучше перенять Украине

Чтобы избежать возможности заражения, учебные заведения разделили учеников на не пересекающиеся группы. Однако в самых группах отменили правила социальной дистанции.

Открытие школ в Германии / Фото thelocal.de

В школах всем нужно носить маски в коридорах, классы надо регулярно проветривать, а учеников призвали регулярно мыть руки и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, 16 штатов Германии согласились открыть свои учебные заведения для школьников. Так, несколько островов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн тоже восстанавливают занятия в понедельник, а город Гамбург пустит детей в школы с четверга.

В Берлине, Северной Рейн-Вестфалии и Бранденбурге школьники начнут заниматься со следующей недели.

К слову, с начала пандемии более 200 тысяч человек в Германии заразились коронавирусом, около 9 тысяч – умерли. А за последние несколько недель показатели заражения в Германии увеличились.