Порносайт, на который вела ссылка из учебника украинского языка, заблокировали, – Геращенко

Антон Геращенко назвал ссылку на порносайт в учебнике "Украинский язык" для 10-классников провокацией против украинского образования. Кроме того, это провокация "против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий – Александра Авраменко".
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поблагодарил "сотрудников киберполиции, которым удалось быстро решить проблему". Политик подчеркнул, что "какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили публично навредить украинскому образованию".
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Они завладели web доменом, на который была ссылка в руководстве авторства Александра Авраменко, и намеренно ради хайпа и скандала разместили по этой ссылке порносайт,
– рассказал Геращенко.
По словам политика, "в МВД не могли спокойно смотреть на это безобразие и с привлечением лучших специалистов киберполиции добились блокирования этого фейкового провокационного web сайта".
"Следующим шагом будут поиски и, я надеюсь, обнаружение лиц, которые задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования. Это необходимо сделать, чтобы другим подонкам не хотелось в будущем делать такие преступления против авторитета украинского образования", – отметил Геращенко.
Скандал с учебником Авраменко: главное
- В учебнике по украинскому языку Александра Авраменко неожиданно обнаружили ссылку на порносайт.
- Сам языковед заявил, что по этой ссылке был текст о дрескоде в школе. Автор учебника заметил: "в сентябре 2020 года сайт Новомиргорода перепрофилировался на порносайт. Это так больно, обидно и неприятно, но не моя вина".