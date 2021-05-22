Порносайт, на который вела ссылка из учебника украинского языка, заблокировали, – Геращенко

Антон Геращенко назвал ссылку на порносайт в учебнике "Украинский язык" для 10-классников провокацией против украинского образования. Кроме того, это провокация "против известного и уважаемого автора украинских учебных пособий – Александра Авраменко".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поблагодарил "сотрудников киберполиции, которым удалось быстро решить проблему". Политик подчеркнул, что "какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили публично навредить украинскому образованию".

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Они завладели web доменом, на который была ссылка в руководстве авторства Александра Авраменко, и намеренно ради хайпа и скандала разместили по этой ссылке порносайт,

– рассказал Геращенко.

По словам политика, "в МВД не могли спокойно смотреть на это безобразие и с привлечением лучших специалистов киберполиции добились блокирования этого фейкового провокационного web сайта".

"Следующим шагом будут поиски и, я надеюсь, обнаружение лиц, которые задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования. Это необходимо сделать, чтобы другим подонкам не хотелось в будущем делать такие преступления против авторитета украинского образования", – отметил Геращенко.

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