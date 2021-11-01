Сейчас разнообразные интерактивы, геймификация привычных задач, использование учебных приложений – все это реалии современного школьного образования. И основатели онлайн-школы "На Урок" Дмитрий Перепелица и Роман Кисиль советуют к ним привыкать.

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А на что же нужно обратить внимание прежде всего?

Геймификация

Видимо вы замечали, с каким рвением дети играют в видеоигры. При этом они могут часами выполнять одинаковые действия, от которых мгновенно заскучали бы в школе, и не демонстрируют никаких признаков усталости или демотивации.

На самом деле разработчики используют естественные склонности людей к конкуренции, соревнованию, сотрудничеству, исследованию и достижениям. В играх дети быстро видят свой результат и получают приятные награды, видят свой прогресс и тому подобное.

Также они могут коммуницировать со сверстниками, создавать команды, ошибаться, исследовать новые миры и самовыражаться.

Как это использовать в школе? Этот метод обучения очень эффективен как в младших, так и в старших классах. Кто-то проводит занятия непосредственно с использованием компьютерных обучающих игр, кто-то строит урок в виде соревнования, а кто-то дополняет их системой вознаграждений и разнообразными игровыми элементами.

Интерактивность

Дети лучше запомнят материал о строении Земли или химических веществах, если не просто будут заучивать теорию, а смогут самостоятельно провести интересные эксперименты.

Что делать, если в школе нет оборудования? Современные учителя уже решили эту проблему – опыты проводятся в онлайн-лабораториях, где ученики могут взаимодействовать виртуальной имитацией оборудования, составлять модели, строить дома, проводить операции и тому подобное.

Таким образом школьники не только получают доступ к дорогостоящему оборудованию, но и сразу же применяют теоретические знания на практике и оттачивают навыки. А еще можно посетить онлайн фактически любой музей в мире, совершив настоящий виртуальный тур.

Онлайн-обучение

С началом карантина школы перешли на дистанционку. Дети начали посещать уроки в Zoom или Google Meet, получать домашние задания через соцсети, выполнять контрольные и самостоятельные работы с использованием онлайн-ресурсов и др. И оказалось, что это очень удобно и эффективно.

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Не удивительно, что за последние два года популярность онлайн-школ и различных курсов выросла в несколько раз. Им стали больше доверять, к ним начали обращаться, если знаний, которые дает традиционная школа, недостаточно, или же если ребенку хочется чего-то интересненького.

На самом деле все новейшие методы обучения тесно связаны друг с другом, имеют много общих черт и основ. Так, онлайн-занятия можно провести в форме квеста или ролевой игры (вот вам и геймификация), а эксперименты экскурсии можно проводить в виртуальной лаборатории (а это уже настоящий интерактив).

В конце концов, активное использование геймификации, онлайн-занятий или интерактивов стало в определенной степени показателем качества работы учителя, и главное – это мотивирует детей на успехи.