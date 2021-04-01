Преподавательница Национального университета "Львовская политехника" попала в гомофобный скандал из-за своих высказываний. Кандидат наук Ольга Мерье годами рассказывает студентам о том, что гендер – это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – больные люди, которых надо лечить.

По словам студентов вуза, преподавательница типографики Мерье Ольга Валерьевна, которая работает в НУ "Львовская политехника", рассказывала о том, что гендер – это выдумка, а харассмент – это только для геев и лесбиянок и если вы себя таковыми считаете, то вас надо лечить.

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Почему возник скандал

Одна из студенток решила сделать исследование и написать научную работу на тему сексуальных домогательств, гендера и вынести проблемы харассмента, в том числе в отношении представителей ЛГБТ, но на это неоднозначно отреагировала преподавательница.

"Изнасилование и сексуальное насилие – это одно, гендерное неравенство – это совсем другое. И вообще, человек, который ввел понятие "гендер", позже написал, что это было сделано за финансовую выгоду, и на самом деле, никакого гендера не существует. Нам это просто впаривают", – ответила Мерье.

Преподавательница вуза добавила, что будет выступать против этой темы, которую выбрала студентка. Потому что, по мнению Мерье, харасмент – это "преследование и домогательство с точки зрения гендера".

К тому же, преподавательница прямо спросила студентку насчет ее сексуальной ориентации, потому что ее удивил выбор такой темы для защиты. "Гетеросексуальная. А при чем тут это?" – отреагировала девушка.

Также Мерье завила, что харасмент в отношении представителей ЛГБТ не является формой дискриминации.

Люди, исповедующие христианские ценности, прежде всего понимают, что это больное общество. То есть, если кто-то себя позиционирует, как гей или лесбиянка, то это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить... Мы не должны их понимать, мы их должны лечить,

– заявила Ольга Мерье.

Студенты даже записали аудио во время онлайн-семинара в университете.

Преподавательница попала в гомофобный скандал: аудиозапись

Что известно о преподавательнице Как говорится в "



Женщина родилась 28 февраля 1982 года, а в 2009 году получила научную степень. Она преподает такие курсы, как рисунок, живопись, скульптура, архитектурная композиция, спецпредмет на выбор студента. Как говорится в " Википедии ", Ольга Валерьевна Мерье – кандидат архитектуры, старший преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры Института архитектуры Национального университета "Львовская политехника".Женщина родилась 28 февраля 1982 года, а в 2009 году получила научную степень. Она преподает такие курсы, как рисунок, живопись, скульптура, архитектурная композиция, спецпредмет на выбор студента.

К слову, другой преподаватель "Львовской политехники" Дмитрий Зербино показывал студентам порнографические изображения во время контрольной работы.

По его словам, такие изображения являются "релаксирующими". И если некоторые студенты говорили, что им еще нет 18 лет, чтобы просматривать подобные фото, педагог отвечал, что те могут закрыть глаза или отвернуться.