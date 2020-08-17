Сергей Шкарлет заявил, что регионы имеют достаточно остатков образовательной субвенции, которые могут использовать на организацию дистанционного обучения в школах. В МОН сообщили, что по состоянию на 1 июля в местных бюджетах сформировались остатки нынешней образовательной субвенции в размере 7,776 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

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В ведомстве также добавили, что еще в январе оставалось почти 3,4 миллиарда гривен остатков образовательной субвенции с 2019 года.

МОН говорит, что остатки средств по образовательной субвенции хранятся на счетах соответствующих местных бюджетов. И они могут быть направлены на любые нужды, касающиеся обновления материально-технической базы учебных заведений. В частности, и дистанционное образование.

"Поскольку в новом учебном году в Украине будут так называемые "красные зоны" эпидемической опасности распространения COVID-19, где обучение будет переводиться дистанционно, МОН рекомендует местным властям использовать сэкономленные средства в первую очередь на обеспечение проведения дистанционного обучения, в том числе и на поощрение учителей и обновление учебного оборудования школ", – добавляют в ведомстве.

Добавим, что ранее МОН предоставила школам рекомендации к 1 сентября, в которых говорится о том, что школам стоит быть готовыми к дистанционному обучению. Как его проводить – читайте здесь.