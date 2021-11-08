В то же время двумя дозами привито уже более 492 тысяч работников школ, а это 76,2% от общего количества учителей.

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Где вакцинировано больше всего учителей

Больше всего вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ в:

Хмельницкой области – 99%;

Николаевской области – 97,5%;

Киевской области – 97,4%;

Харьковской области – 96,8%;

Донецкой области – 96%.

Сколько школ на дистанционке и каникулах

Сейчас дистанционно работают более 7,3 тысячи школ в Украине. Больше всего их в Одесской области – 668 школ и Волыни – 547 школ.

В то же время некоторые школы в регионах красной зоны, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме – таких почти 2,7 тысячи школ,

– заявил Шкарлет.

На каникулах находится почти тысяча школ, больше всего таких в Харьковской – 285, Ровненской – 213 и Николаевской областях – 113.

Очно продолжают работать более 5,3 тысячи школ. Рекордное количество таких в Винницкой – 640, Тернопольской – 632, Закарпатской областях – 575.

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Отметим, что учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать в школах.

Текст публикации Сергей Шкарлета:

По оперативным данным, на сегодня по крайней мере одной дозой вакцинировано почти 93% работников. Двумя дозами привито более 492 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 76,2%.

Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют Хмельницкая область – 99%; Николаевская – 97,5%; Киевская – 97,4%; Харьковская – 96,8%; Донецкая – 96%.

По дистанционной форме обучения работают более 7,3 тысячи школ. Больше всего таких в Одесской области – 668, Волыни – 547. В то же время некоторые школы в красной зоне достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме. Таких почти 2,7 тысячи.

На каникулах находится почти тысяча школ, больше всего таких в Харьковской – 285, Ровненской – 213 и Николаевской областях – 113. Очно продолжают работать более 5,3 тысячи школ. Рекордное количество таких в Винницкой – 640, Тернопольской – 632, Закарпатской областях – 575.

В который раз хочу подчеркнуть: вакцинация – единственный и самый действенный способ снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни.