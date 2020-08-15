Сейчас в Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения, поэтому абитуриенты уже определяются с будущей профессией. А знаете ли вы, в каких вузах обучались украинские топ-политики?

Журналисты 24 канала подготовили материал, в каких вузах получали образование все президенты и премьер-министры Украины.

Интересно Лукашенко планируют лишить докторской степени в украинском вузе

Где учились президенты Украины

Известно, что Леонид Кучма получил образование в свое время в Днепровском университете имени Олеся Гончара. Леонид Кравчук в статусе преподавателя общественных наук окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко. Там же учился и пятый президент Петр Порошенко на факультете международных отношений и права.

Виктор Ющенко закончил Тернопольский национальный экономический университет, а Виктор Янукович – Донецкий национальный технический университет и Университет финансов и международной торговли в Киеве.

Владимир Зеленский, который пришел к власти в 2019 году, в свое время получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета им. Гетьмана. Но отметим, что по специальности Зеленский никогда не работал.



Где учились президенты Украины / Инфографика 24 канала

Где получали образование премьер-министры Украины

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин учился на горном факультете в Национальном техническом университете "Днепровская политехника". Еще один премьер Виталий Масол закончил механический факультет Национального политехнического университета имени Игоря Сикорского.

Евгений Марчук был в свое время студентом филологического факультета Государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко в Кропивницком. Следующий премьер-министр Павел Лазаренко получил образование на агрономическом факультете Днепровского государственного аграрно-экономического университета.

После него премьером был Валерий Пустовойтенко, который учился в Одесском национальном политехническом университете. Еще один премьер-министр Анатолий Кинах учился в свое время в России – в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Премьером в 2005 году была Юлия Тимошенко. Она окончила экономический факультет Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Юрий Ехануров был в свое время студентом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Николай Азаров окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, а Арсений Яценюк – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича и Черновицкий торгово-экономический институт.

Владимир Гройсман получил образование в Винницком институте региональной экономики и управления, Межрегиональной академии управления персоналом и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Алексей Гончарук, занимавший пост премьер-министра лишь несколько месяцев, учился в Институте права имени Владимира Великого от Межрегиональной академии управления персоналом (закончил степень магистра права). Также он учился в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Нынешний премьер Денис Шмыгаль является выпускником Львовской политехники, а по образованию он инженер-экономист.



Где учились премьер-министры Украины / Инфографика 24 канала

Отметим, что именно сейчас выпускники выбирают, на какую специальность и в какое высшее учебное заведение поступать. Абитуриенты 13 августа начали подавать электронные заявления для поступления на бакалавриат. Сделать это можно будет еще до 22 августа, но если вы сдаете творческий конкурс или вступительные экзамены вместо ВНО, то все заявки нужно подать до 16 августа.