Где ученики вернулись за парты после дистанционки: перечень городов

В Украине школы во многих городах провели несколько недель на дистанционном обучении. Но ситуация с коронавирусом стабилизировалась, поэтому в некоторых городах школьников вернули за парты.

24 канал собрал информацию о том, в каких городах школы возобновили очное обучение для учеников всех классов, а в каких – продолжили онлайн-обучение

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Где ученики вернулись за парты с 21 февраля

Одесса – с 21 февраля ученики одесских школ вышли на очное обучение, сообщает городской совет. Для учащихся 1 – 11 классов также остается альтернатива: дети могут учиться онлайн, если родители напишут соответствующее заявление.

– с 21 февраля ученики одесских школ вышли на очное обучение, сообщает городской совет. Для учащихся 1 – 11 классов также остается альтернатива: дети могут учиться онлайн, если родители напишут соответствующее заявление. Житомир – с 21 февраля ученики 1 – 11 классов житомирских школ возвращаются к очному обучению. Городской совет сообщил, что статистика заболеваний коронавирусом и ОРВИ среди детей пошла на спад, поэтому для учеников возобновляют очное обучение.

– с 21 февраля ученики 1 – 11 классов житомирских школ возвращаются к очному обучению. Городской совет сообщил, что статистика заболеваний коронавирусом и ОРВИ среди детей пошла на спад, поэтому для учеников возобновляют очное обучение. Черкассы – с 21 февраля ученики черкасских школ возвращаются к обычному режиму обучения. Об этом сообщила заместитель городского головы Анастасия Чубина в фейсбуке.

– с 21 февраля ученики черкасских школ возвращаются к обычному режиму обучения. Об этом сообщила заместитель городского головы Анастасия Чубина в фейсбуке. Полтава – в городе с понедельника, 21 февраля, снимают карантинные ограничения на посещение школ. Там прекращается дистанционное обучение для всех классов во всех школах. Ученики выходят на очные занятия в помещениях учебных заведений.

– в городе с понедельника, 21 февраля, снимают карантинные ограничения на посещение школ. Там прекращается дистанционное обучение для всех классов во всех школах. Ученики выходят на очные занятия в помещениях учебных заведений. Каменец-Подольский – в этом городе на Хмельнитчине решили возобновить очное обучение в школах с понедельника, 21 февраля. Все благодаря уменьшению количества больных COVID-19 среди детей и педагогов.

– в этом городе на Хмельнитчине решили возобновить очное обучение в школах с понедельника, 21 февраля. Все благодаря уменьшению количества больных COVID-19 среди детей и педагогов. Сумы – онлайн обучение для учащихся 5 – 11 классов длилось до 19 февраля, сообщила местная комиссия ТЭБ и ЧС. Поэтому уже с 21 февраля в школах – очное обучение (начальная школа вернулась за парты еще 14 февраля).

Где ученики учат очно с 14 февраля

Добавим, что во многих городах школы возобновили очное обучение еще с 14 февраля. Отдельно:

Львов

Днепр

Ровно

Николаев

Чернигов

Черновцы

Волынь

Хмельницкий

Где продлили дистанционку

Херсон – в школах дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов продлили до 24 февраля. В то же время ученики 1-4 и 11 классов учатся очно с 17 февраля, передает городской совет.

– в школах дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов продлили до 24 февраля. В то же время ученики 1-4 и 11 классов учатся очно с 17 февраля, передает городской совет. Запорожье – в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов на этой неделе (с 21 по 25 февраля) продолжается, сообщил заместитель городского главы Анатолий Васюк. Учеников 1-4 классов вернули за парты.

– в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов на этой неделе (с 21 по 25 февраля) продолжается, сообщил заместитель городского главы Анатолий Васюк. Учеников 1-4 классов вернули за парты. Ужгород – дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов в городе продлили еще на неделю – до 25 февраля. В то же время с 21 февраля разрешили проводить индивидуальные занятия в художественных школах и тренировки на открытом воздухе воспитанников ДЮСШ.