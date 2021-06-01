Ученики могли бесплатно принять участие в олимпиадах и проверить собственные знания, выполняя задания из 20 учебных дисциплин. В частности украинского языка, биологии, географии, математики, украинского языка и литературы, астрономии и тому подобное.

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Организаторы олимпиады уже опубликовали результаты. Поэтому, школьники могут зайти в свои е-кабинеты, чтобы загрузить награды, просмотреть правильные ответы и проверить ошибки.

Где учатся самые умные дети

Всего в олимпиаде приняли участие 276 тысяч учеников. Присоединились школьники из всех областей Украины, но самые активные – из Киевской (31 104 ученика), Днепропетровской (21 152 ученика) и Харьковской (19 494 ученика) областей.

Школьники из каких областей завершили Олимпиаду с самым высоким средним баллом:

Сумская (74,37),

Кировоградская (73,04),

Хмельницкая (72,83).

Лучшие результаты участники продемонстрировали на олимпиадах по таким предметам:

"Я исследую мир" (средний балл – 86.43, Сумская область),

"Искусство" (средний балл – 85.78, Хмельницкая область),

"Предметы начальной школы" (средний балл – 85.61, Сумская область).

Добавим, что осенью школьников Украины будет ждать Х интернет-олимпиада от "На Урок". Поэтому каждый ребенок сможет принять участие в новой осенней сессии, чтобы проверить собственные знания по любимому предмету.