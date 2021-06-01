Ученики могли бесплатно принять участие в олимпиадах и проверить собственные знания, выполняя задания из 20 учебных дисциплин. В частности украинского языка, биологии, географии, математики, украинского языка и литературы, астрономии и тому подобное.
К теме Что делает классный руководитель в школе за рубежом: интересные факты об их обязанностях
Организаторы олимпиады уже опубликовали результаты. Поэтому, школьники могут зайти в свои е-кабинеты, чтобы загрузить награды, просмотреть правильные ответы и проверить ошибки.
Где учатся самые умные дети
Всего в олимпиаде приняли участие 276 тысяч учеников. Присоединились школьники из всех областей Украины, но самые активные – из Киевской (31 104 ученика), Днепропетровской (21 152 ученика) и Харьковской (19 494 ученика) областей.
Школьники из каких областей завершили Олимпиаду с самым высоким средним баллом:
- Сумская (74,37),
- Кировоградская (73,04),
- Хмельницкая (72,83).
Лучшие результаты участники продемонстрировали на олимпиадах по таким предметам:
- "Я исследую мир" (средний балл – 86.43, Сумская область),
- "Искусство" (средний балл – 85.78, Хмельницкая область),
- "Предметы начальной школы" (средний балл – 85.61, Сумская область).
Добавим, что осенью школьников Украины будет ждать Х интернет-олимпиада от "На Урок". Поэтому каждый ребенок сможет принять участие в новой осенней сессии, чтобы проверить собственные знания по любимому предмету.