С учетом эпидситуации на местах регионы принимают решение о том, возвращать ли учащихся за парты. 24 канал собрал информацию о том, в каких городах школы продолжили онлайн-обучение, а в каких – возобновили очное обучение.

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Где школы продолжили дистанционку

Одесса

Все школы Одессы продлили дистанционную форму обучения еще на неделю – до 20 февраля. Об этом сообщила директор Департамента образования Елена Буйневич в фейсбуке.

По ее словам, 12% детей, по данным опроса родителей, болеют ОРВИ или коронавирусом. Кроме того, есть больные в 14% семей учащихся.

Херсон

В школах Херсонщины продолжили дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов до 24 февраля. В то же время ученики 1 – 4 классов будут учиться онлайн до 16 февраля, далее решение о форме обучения – за местными властями. Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, передает городской совет.

Ужгород

Школьники 5 – 11 классов пока продолжат обучаться дистанционно. Такое решение приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии. В то же время, как сообщили в Ужгородском городском совете, ученики 1 – 4 классов с понедельника, 14 февраля, возвращаются к очному обучению.

Сумы

В Сумах онлайн обучение для учеников 5 – 11 классов продлили еще на неделю – до 19 февраля. Такое решение приняли в местной комиссии ТЭБ и ЧС из-за сложной эпидситуации. В то же время начальная школа с понедельника, 14 февраля, возвращается к очному обучению.

Полтава

Ранее руководителям школ рекомендовали ввести дистанционку на две недели, поэтому ученики старших классов в Полтаве будут учиться онлайн до 26 февраля, передает издание “Полтавщина”.

Начальница управления образования Оксана Трибрат уточнила, что директорам рекомендовали перейти на дистанционное обучение хотя бы до 19 февраля, а дальше ориентироваться по ситуации с заболеваемостью Ученики 1 – 4 классов продолжают посещать школу очно.

В каких городах школы возобновили очное обучение

Некоторые города за прошедшую неделю приняли решение ввести очное обучение в школах, потому что у них уменьшилось количество больных COVID-19.

Львов

Во всех львовских школах с понедельника, 14 февраля, возобновили очное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия чрезвычайных ситуаций. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков.

В то же время в горсовете говорят, что перевод учащихся на ту или иную форму обучения является индивидуальным в каждом образовательном учреждении. То есть директора сами решают, перевести ли учеников на дистанционное обучение. Решение должно основываться на том, сколько инфицированных коронавирусом есть среди учеников и преподавателей.

Днепр

С 14 февраля ученики 1 – 11 классов школ Днепра вернулись к обычному режиму обучения, передает Департамент гуманитарной политики горсовета.

Очное обучение в городе будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. В частности, запрещено посещать школу, когда на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% учеников или учителей.

Также образовательный процесс в отдельных классах или учебных заведениях приостанавливается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более, чем 20% детей в одном классе от их численности.

Ровно

14 февраля ровненские школьники 1 – 11 классов возвращаются к очной формы обучения, так решила комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает горсовет. В случае повышенного уровня заболеваемости учащихся в отдельных классах, решение о форме обучения принимать самостоятельно школа. По состоянию на 10 февраля уровень заболеваемости среди школьников ровно составил 8%.

Николаев

В Николаеве с 14 февраля ученики 5 – 11 классов вернулись на очное обучение. "Ученики старших классов две недели учились дистанционно, контактов не было, поэтому они все начинают обучение в очном режиме", – подтвердила чиновница из управления образования Светлана Макарова "Общественному".

Чернигов

Постепенно школы Чернигова возвращаются к привычному обучению, передает управление образования городского совета. Так, с понедельника все школьники будут учиться очно. Только ученики школ № 16, 3, 13 будут учиться дистанционно. Все остальные заведения работают в привычном формате, кроме отдельных классов, находящихся на самоизоляции.

Черновцы

За последнюю неделю в Черновцах на 25% меньше случаев заболевания коронавирусом среди детей. Поэтому, школы возобновляют очное обучение уже с понедельника, 14 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает "Черновицкий луч".

Волынь

На Волыни возобновили очное обучение в 545 школах области. В Луцке после двух недель уроков онлайн все 38 школ вернулись в очный формат обучения, сообщает "Суспильное". Однако из-за заболеваемости ОРВИ до сих пор учатся дистанционно ученики 12 школ и из-за случаев коронавируса – ученики еще 4 заведений.

Хмельницкий

В Хмельницком городской оперативный штаб по вопросам предотвращения занесения и распространения COVID-19 принял решение о возобновлении очного обучения во всех школах общины с понедельника, 14 февраля.

Основанием для принятия такого решения была тенденция к уменьшению количества заболеваний среди школьников.

В то же время в Шепетовской общине на Хмельнитчине продолжили дистанционное обучение до 25 февраля в школах, учреждениях внешкольных учреждениях и отделениях детско-юношеской спортивной школы.

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