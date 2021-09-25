Большинство украинских школ не смогут работать очно в условиях желтой зоны карантина, потому что там не вакцинировано достаточно работников.

К теме Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение

Где школы перешли на дистанционное обучение

Львов

Источник: приказ Департамента образования Львовской ОГА

Во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. В такой форме продолжают обучение учащиеся 5–11 классов в школах, где уровень вакцинации от COVID-19 не достиг 80%.

Сообщается, что с 23 сентября из-за желтой зоны ученики и студенты прекратили посещение учебных заведений, кроме начальных классов, и воспитанников детских садов. Также в нормальном режиме работают учебные заведения, в которых более 80% персонала вакцинировано от COVID-19.

Николаев

Источник: "Суспільне"

С 24 сентября 125 из более 500 школ Николаевской области будут обучать дистанционно. Там процент вакцинированных учителей не достиг 80%, говорит директор департамента образования и науки Алла Велиховская.

Однако в области и в дальнейшем 1–4 классы и воспитанники детсадов будут обучаться в обычном режиме, а 5–11 классы 125 школ перешли на дистанционку.

Закарпатье

Источник: "Суспільне"

244 школы Закарпатья с 23 сентября перешли на дистанционное обучение. Это произошло из-за того, что там не вакцинировано 80% коллектива, а в Украине начала действовать "желтая" зона карантина.

В то же время в самом Ужгороде по состоянию на 23 сентября в обычном режиме работали все заведения. К тому же, такое правило об уровне вакцинации не касается начальных классов, спецшкол и детских садов.

В области говорят, что сейчас 332 учебных заведения Закарпатья работают в обычном режиме. На дистанционном обучении – почти 250 школ. Однако к 27 сентября, надеются, количество может уменьшиться, если 80% коллектива будут вакцинированы.

Волынь

Источник: фейсбук Волынской ОГА

На Волыни почти половина школ частично перешла на дистанционное обучение. Ученики 5–11 классов 286 школ области обучаются онлайн. Однако 302 школы преодолели барьер в 80% вакцинированных педагогов и продолжают работать очно.

Не работают очно сегодня все учебные заведения в Марьяновской, Велицкой, Головненской, Дубечненской, Любомльской, Ровненской, Шацкой и Поромесской общинах,

– сказала руководительница управления образования Людмила Плахотная.

Также известно, что с начала этого учебного года коронавирусом в Волынской области заболели 117 школьников и 73 работника образования. Продолжают сейчас болеть 108 детей.

Черновцы

В Черновицкой области почти полсотни школ с 23 сентября не вышли на очное обучение. В частности, учеников 5–11 классов перевели на дистанционку, потому что уровень вакцинации коллективов в этих заведениях не достиг 80%.

Сейчас в Черновицкой области почти 300 школ будут осуществлять обучение в очной форме. Еще часть школ там ввели дистанционное обучение. Какие школы на Буковине не вышли на очное обучение с 23 сентября – читайте в статье.

Кропивницкий

Источник: "Суспільне"

Ученики 60 из 305 школ Кировоградской области сейчас учатся дистанционно. Кроме 20% школ региона, дистанционно обучаются в трех государственных вузах, двух училищах и семи колледжах. В то же время 446 детсадов работают в обычном режиме.

В регионе от коронавируса вакцинировались более 181 тысячи работников учебных заведений. Это 70% от их общего количества. В 192 школах вакцинировались 80% работников, в 48 – от 60 до 80%, в 50 – 30 до 59% работников. В 14 школах области от коронавируса вакцинировались 29% работников.

Полтава

Источник: телеграм-канал Олега Синегубова

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, в области работу в обычном режиме в желтой зоне продлили 90% учебных заведений. Зато онлайн-уроки проводят почти в 150 учебных учреждениях.

Харьков

Источник: фейсбук Сергея Киша

Ученики 5–11 классов 34 школ на Харьковщине с 23 сентября перешли на онлайн-обучение. Остальные, почти 650, работают в обычном режиме. Об этом сообщил спикер облгосадминистрации Сергей Киш.

По его словам, учебные заведения, в которых привиты от коронавируса менее 80% работников, переходят на дистанционку. Все остальные, а также садики и начальная школа, работают в очном режиме.

Добавим, что в Киеве, по данным КГГА, все школы и садики работают в привычном режиме без дистанционки. Все из-за того, что там вакцинировали достаточное количество работников.

Новые правила работы школ и садиков

Какие учебные заведения могут работать очно? В желтой зоне по меньшей мере 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат. Подтвердить это можно одним из документов:

"желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Но требование о 80% вакцинированных работников не распространяется на 1–4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина.

Какие учебные заведения должны работать дистанционно? Согласно решению правительства, 5–11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу.

Также закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там ушли на самоизоляцию. Зато один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.