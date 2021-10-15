Где школы перенесли каникулы, а в каких областях ученики будут отдыхать по графику: перечень

Согласно графику, рекомендованному МОН, осенние каникулы в школах должны были начаться с 25 октября. Однако Минздрав просит школы уйти на каникулы раньше – с 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по плану – читайте в статье.

Каникулы могут продлить

Добавим, что в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников – допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.

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"Скорее всего, каникулы будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение 2 недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3 – 4 недели", – отметил Кузин.

Он добавил, что сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей.

Где перенесли каникулы

Минздрав несколько дней назад рекомендовал перенести начало каникул на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало и направило школам соответствующие письма.

Большинство областей прислушались к этой рекомендации и отправляют детей на отдых с понедельника, 18 октября.

Где каникулы начнутся с 18 октября:

Львов – все школьники города с 18 октября уходят на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Также эти ограничения касаются внешкольного досуга. Музыкальные школы тоже будут находиться на 2-недельных каникулах. Народные дома, кружки и секции будут закрыты.

– все школьники города с 18 октября уходят на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Также эти ограничения касаются внешкольного досуга. Музыкальные школы тоже будут находиться на 2-недельных каникулах. Народные дома, кружки и секции будут закрыты. Харьков – в городе и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 1 ноября.

– в городе и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 1 ноября. Винница – осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Сначала заявляли, что все для того, чтобы не разрывать выходные.

– осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Сначала заявляли, что все для того, чтобы не разрывать выходные. Хмельницкий – ученики пойдут на неделю с 18 по 24 октября. Это сделали из-за длительных праздничных выходных накануне и рекомендаций МОН.

– ученики пойдут на неделю с 18 по 24 октября. Это сделали из-за длительных праздничных выходных накануне и рекомендаций МОН. Херсон – каникулы с 18 октября. Все из-за красной зоны и увеличения количества заболеваний COVID-19, а также там отсутствуют соглашения с поставщиком газа.

– каникулы с 18 октября. Все из-за красной зоны и увеличения количества заболеваний COVID-19, а также там отсутствуют соглашения с поставщиком газа. Ивано-Франковск – ученики школ, лицеев и гимназий города и области уходят на каникулы с 18 октября. Все из-за того, что в общине увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей.

– ученики школ, лицеев и гимназий города и области уходят на каникулы с 18 октября. Все из-за того, что в общине увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей. Кропивницкий – ученики более 30 школ города будут отдыхать с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю.

– ученики более 30 школ города будут отдыхать с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю. Сумы – здесь перенести каникулы на 18 октября. Это связано с увеличением заболеваемости среди учащихся и педагогов ОРВИ и коронавирусом. Сейчас в области с COVID-19 – около 300 учеников и учителей.

– здесь перенести каникулы на 18 октября. Это связано с увеличением заболеваемости среди учащихся и педагогов ОРВИ и коронавирусом. Сейчас в области с COVID-19 – около 300 учеников и учителей. Чернигов – ученики идут на досрочные каникулы с 18 октября. Причины – рост заболеваемости коронавирус и отсутствие отопления в школах, которые имеют индивидуальные котельные.

Где каникулы начнутся с 25 октября

Некоторые школы решили не переносить каникулы, заявив, что у них контролируемая ситуация с коронавирусом и они не нуждаются в досрочном отдыхе.

В каких областях дети будут отдыхать по графику:

Одесса – осенние каникулы в городе решили не переносить, поэтому они начнутся с 25 октября. В то же время школы с 18 октября переходят на неделю дистанционного обучения.

– осенние каникулы в городе решили не переносить, поэтому они начнутся с 25 октября. В то же время школы с 18 октября переходят на неделю дистанционного обучения. Киев – в столице тоже не планируют переносить каникулы в школах. В КГГА сообщили, что ученики пойдут на отдых по плану – с 25 октября.

– в столице тоже не планируют переносить каникулы в школах. В КГГА сообщили, что ученики пойдут на отдых по плану – с 25 октября. Луцк – ученики школ в городе уйдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. В городском Департаменте образования говорят, что причин для досрочного начала каникул нет. В то же время, школам области рекомендовали сместить начало каникул на 18 октября.

– ученики школ в городе уйдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. В городском Департаменте образования говорят, что причин для досрочного начала каникул нет. В то же время, школам области рекомендовали сместить начало каникул на 18 октября. Днепр – местные власти говорят, что нет показателей для досрочного начала осенних каникул. Поэтому они начнутся в городе по графику и продлятся с 25 по 31 октября.

– местные власти говорят, что нет показателей для досрочного начала осенних каникул. Поэтому они начнутся в городе по графику и продлятся с 25 по 31 октября. Ровно – здесь также решили не переносить осенние каникулы для школьников и начнут их 25 октября. Говорят, что оснований для этого нет, к тому же, каждая школа является автономной в принятии такого решения.

– здесь также решили не переносить осенние каникулы для школьников и начнут их 25 октября. Говорят, что оснований для этого нет, к тому же, каждая школа является автономной в принятии такого решения. Житомир – в городе ученики с 18 по 22 октября учатся, а с 25 числа уходят на каникулы, которые продлятся неделю (до 31 октября).

– в городе ученики с 18 по 22 октября учатся, а с 25 числа уходят на каникулы, которые продлятся неделю (до 31 октября). Полтава и Николаев – в этих городах школьники будут учиться до 25 октября и уйдут на каникулы по графику, как и планировалась ранее.

К слову, в МОН заявили, что школы могут по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность. Решение о каникулах или дистанционном обучении принимает педагогический совет каждой школы.

В течение прошлых суток, 14 октября, в Украине заболели коронавирусом более 13 тысяч человек, среди них 1 177 детей и 170 медработников. Почти 35 тысяч человек получили прививки против COVID-19.