После принятия новой статьи закона, предусматривающей обслуживание потребителей на украинском, к языковому омбудсмену Тарасу Креминь поступило множество жалоб о ее несоблюдении.

С 16 января по 11 февраля офис языкового омбудсмена получил 605 обращений и жалоб, почти половина из которых касалась отсутствия украинских версий сайтов по предоставлению услуг или онлайн-магазинов.

Интересно Правительство должно доказать свою четкую позицию, – Креминь об отмене нового правописания

Больше всего таких обращений поступило из Киева и Киевской области.

126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53 случая) зафиксировано киевлянами,

– отмечает Креминь.

Общая статистика

Уполномоченный по защите государственного языка приводит такое количество жалоб по регионам:

Киев и Киевская область – 276;

Луганская область – 7;

Николаевская – 6;

Донецкая – 4;

Тернопольская – 4.

Из следующих областей поступило по 2 нарушения:

Херсонская;

Ровенская;

Ивано-Франковска,

Закарпатская;

Хмельницкая.

Определенное количество обращений касаются использования государственного языка депутатами местных советов следующих городов:

Одессы;

Николаева;

Днепра;

Запорожье;

Большая часть сообщений указывает также на нарушение языкового законодательства в сфере образования.

Напомним, что с 16 января 2021 вся сфера обслуживания в Украине должна была перейти на украинский язык, если так просит потребитель.