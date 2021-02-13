Где нарушают закон о предоставлении услуг на украинском: жалобы языковому омбудсмену
После принятия новой статьи закона, предусматривающей обслуживание потребителей на украинском, к языковому омбудсмену Тарасу Креминь поступило множество жалоб о ее несоблюдении.
Источник:фейсбук Тарас Креминь
С 16 января по 11 февраля офис языкового омбудсмена получил 605 обращений и жалоб, почти половина из которых касалась отсутствия украинских версий сайтов по предоставлению услуг или онлайн-магазинов.
Интересно Правительство должно доказать свою четкую позицию, – Креминь об отмене нового правописания
Больше всего таких обращений поступило из Киева и Киевской области.
126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53 случая) зафиксировано киевлянами,
– отмечает Креминь.
Общая статистика
Уполномоченный по защите государственного языка приводит такое количество жалоб по регионам:
- Киев и Киевская область – 276;
- Луганская область – 7;
- Николаевская – 6;
- Донецкая – 4;
- Тернопольская – 4.
Из следующих областей поступило по 2 нарушения:
- Херсонская;
- Ровенская;
- Ивано-Франковска,
- Закарпатская;
- Хмельницкая.
Определенное количество обращений касаются использования государственного языка депутатами местных советов следующих городов:
- Одессы;
- Николаева;
- Днепра;
- Запорожье;
Большая часть сообщений указывает также на нарушение языкового законодательства в сфере образования.
Напомним, что с 16 января 2021 вся сфера обслуживания в Украине должна была перейти на украинский язык, если так просит потребитель.
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