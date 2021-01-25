Где школы в Украине заработали в очном режиме: Шкарлет отчитался по областям
С 25 января в Украине действует адаптивный карантин, но детские сады и школы могут работать в обычном режиме. А заведения профессионально-технического, передвысшего и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.
Сейчас большинство школ уже начали образовательный процесс в очном формате, но с частичным использованием смешанной и дистанционной форм. Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в своей телеграмме.
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В каких областях началось очное обучение
В МОН рассказали, что за парты вернулись почти все ученики в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.
Также от 91 до 99% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях. Но в самом Николаеве, Херсонской, Винницкой и Харьковской областях будут учиться очно только ученики 1 – 4, 9 и 11 классов, остальные – по смешанной форме.
А от 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.
Где учатся смешанно или дистанционно
В то же время на Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме.
При этом в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.
Обращаю внимание, что запрещено посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала,
– напомнил Шкарлет.
Также все учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мер.
К слову, в Киеве 25 января ученики столичных школ вернулись к очному обучению. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то будет применена смешанная система обучения. На дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а отдельные классы или целые школы.
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