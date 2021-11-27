Обычно в других странах обучение детей до 10 – 11 лет не переводят в онлайн-формат. Ведь детям в таком возрасте нужна социализация и очное обучение в школе.

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Как работают школы за рубежом

Болгария: перед уроками дети делают тест на COVID-19

В этой стране локдаун начался 20 октября. Средняя и старшая школа пока на дистанционном обучении, а вот ученики начальной школы вернулись в классы 8 ноября, хотя общая ситуация с коронавирусом все еще ухудшается.

Однако педагоги убеждены, что учить детей читать, писать, считать, приучать к школьным правилам очень важно очно. Также ученики начальной школы еще не способны заниматься самостоятельно, поэтому их родители оказываются перед выбором – работать или обеспечивать детей образованием. Поэтому очное обучение для малышей упрощает жизнь их семьям.

Правительство страны заключило договоры с двумя болгарскими медицинскими компаниями, которые предоставили начальным школам 400 тысяч тестов на COVID-19. Проверки проводят учителя дважды в неделю до начала занятий.

Для маленьких учеников выбрали наименее травматичный способ тестирования: анализ слюны. Те семьи, которые не согласились на регулярное тестирование детей, должны перевести их на дистанционное обучение.

Норвегия: дети теряют мотивацию после дистанционки

В Норвегии считают, что чем моложе ученик, тем больше ему нужно влияние личности учителя и его физическое присутствие рядом. И опираются в этом на науку.

Ведь недавно обнародованное норвежско-американское исследование выявило, как дистанционное обучение влияет на школьников 6 – 11 лет. Что же показало исследование:

У учеников начальной школы мотивация к обучению несколько снизилась за время дистанционного обучения. Но она значительно ухудшилась у тех детей, у которых уже была пониженной до онлайна.

Зато дети до 10 лет настроены на живое общение, установление отношений, копирование примеров поведения взрослых, изучение новых социальных ролей. Опыт обучения дома уменьшает желание ходить в школу.

Ученики, которые уже и так настороженно относились к занятиям, после дистанционного обучения не имели эмоциональной вовлеченности даже когда возвращались в классы. И это чревато снижением школьной успеваемости впоследствии.

Исследователи пришли к выводу: для самых маленьких учеников, которые уже имели какие-то проблемы с учебой, закрытие школ на локдауне может со временем привести к полной потере интереса.

Латвия: смешанное обучение – только для подростков

В этой стране локдаун завершился 15 ноября. Впрочем, до 11 января 2022 года там еще продолжается режим чрезвычайного положения.

До того очно учились только начальные школы, ведь ученикам этого возраста трудно сосредоточиться у мониторов. Остальные школьники были на дистанционке. Теперь ученики возвращаются в классы, однако школы сами решают, когда работать очно.

Подростков от 11 лет можно на неделю ежемесячно переводить на онлайн-обучение, то есть для них предусмотрено смешанное обучение. В то же время маленьких школьников запрещено переводить на дистанционку без чрезвычайных поводов.

Франция: снова в масках

В этой стране ситуация была до недавнего времени стабильной. Дети ходили в школу. В сентябре 2021 года в начальных школах даже отменили ношение защитных масок (их использовали только на переменах и в столовой).

Впрочем, с 15 ноября эпидемическая ситуация во Франции вновь ухудшилась, сообщает The Tribune. Поэтому дети от 6 лет должны носить маски в школе: и на переменах, и во время учебы. Также каждый час проводят проветривание классов.

Филиппины: забыли, что такое парты

В этой стране ученики всех классов с понедельника, 15 ноября, только вернулись в школы после 20 месяцев (полтора года) дистанционного обучения. Школы не работали с марта 2020 года. Филиппины – последняя страна, которая завершила локдаун, начавшийся в прошлом году.

Теперь учителя проверяют уровень знаний учеников после возвращения в школы и не довольны им и отношением учеников к учебе. Педагоги опасаются, что многие дети покинут школу.

Если во Франции ученики начальной школы первыми подпадают под ослабление требований карантина, то в Филиппинах – наоборот. Детей до 10 лет не пускали с родителями в магазины и кафе. Почему? Потому что считалось, что они неправильно носят защитные маски, еще не могут ответственно соблюдать требования социальной дистанции. Это правило отменили лишь на днях.

Швеция: нет доказательств, что это нужно

Начальные школы оставались открытыми на протяжении всей пандемии. Агентство общественного здравоохранения страны заявило: "Нет научных доказательств того, что закрытие начальных школ могло бы оказать какое-то существенное влияние на пандемию".

Там правительство разрешило местным властям решать, какие школы закрывать, даже если там есть случаи коронавируса. Только инфицированные и больные школьники должны оставаться дома.

Сейчас в Швеции запрещено собираться более восьми человек ради соблюдения социальной дистанции. Но на школы это правило не распространяется. На период карантина запрещены лишь массовые мероприятия в актовых и спортивных залах.

К слову, международные организации ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают открыть школы в Украине. Они уверяют, что учебные заведения должны закрываться на карантин последними и открываться первыми. По их данным, ученики начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинированы 100% работников), частично в онлайн-режиме.