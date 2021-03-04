Адаптивный карантин начал действовать в Украине с 24 февраля. И хотя большинство страны находится в желтой зоне, школы в некоторых областях уже закрыли на карантин. Зато в красной зоне оказались три области – Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение – читайте в материале.

В каких областях Украины ученики будут учиться дистанционно из-за карантина

Ивано-Франковск

Из-за введения в Ивано-Франковске красной зоны эпидемической опасности там полностью закрыли детские сады. Однако, по словам мэра города Руслана Марцинкива, могут сделать дежурные садики, чтобы родители могли оставить детей на какое-то время.

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Зато школы с 1 марта полностью перешли на дистанционное обучение. Пока неизвестно, до какой даты дети будут учиться онлайн.

Житомир

В Житомире все садики будут работать и учащиеся 1–4 классов будут учиться по очной форме обучения. Однако родители могут самостоятельно решать, стоит ли отправлять ребенка в школу или нет. В то же время ученики других классов будут учиться дистанционно.

Но из-за резкого увеличения количества больных COVID-19 в некоторых общинах области начали закрывать и детсады и начальную школу. Речь идет об учебных заведениях в Бердичеве и Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской общинах. Школьники там тоже на "дистанционке", а некоторые ученики даже ушли на весенние каникулы.

Черновцы

В Черновцах тоже закрыли некоторые садики и школы. Так, из 383 учреждений дошкольного образования там работают 268 садиков, которые посещают более 12 тысяч детей. Зато в области ученики ходят в школы – там очно работают 395 школ, а дистанционно обучают детей 388 учебных заведений. Еще 7 школ на каникулах.

Отметим, что дистанционное обучение вводят не только в регионах с красной зоной, но и в других городах, в зависимости от сложности эпидситуации. В частности, в Виннице и Закарпатье.

Винница

Председатель ОГА Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области для всех учеников школ, включая 1–4 классы, ввели дистанционную форму обучения со 2 марта.

У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5–11 классов. Но на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение надо ввести для всех, включая 1–4 классы,

– рассказал Борзов.

Закарпатье

На Закарпатье со 2 по 15 марта приостановили образовательный процесс в школах и садиках Хустской общины.

Где еще в Закарпатской области закрывают школы:

На дистанционное обучение с 1 по 5 марта перевели всех учеников школ Великобычковской общины в Закарпатской области. Детские сады также временно прекратили работу.

Дистанционно учатся и ученики школ Тячевской общины – с 24 февраля по 9 марта.

Зато в ужгородских школах уже начались весенние каникулы – с 1 по 7 марта. Принять такое решение школам рекомендовали члены городской комиссии ТЭБ и ЧС.

В каких случаях могут закрывать школы

Ученикам запрещено посещать школу, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников; Если в городе красная зона карантина (но ученики 1–4 классов смогут продолжить очное обучение); Также в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей.