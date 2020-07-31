Школы останутся закрытыми с 1 сентября в тех регионах, которые попали в красную зону. Учебные заведения во всех других регионах откроются по расписанию.

С 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Важно Дистанционное обучение в Украине: какие выводы карантина и готовиться ли к повтору

В регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией обучение начнется с 1 сентября.

Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах красной зоны, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией,

– говорится в сообщении.

Премьер отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, в отдельных территориях, районах, городах красной зоны будут приниматься отдельные решения.

Актуально Минздрав поделил Украину на зоны: что они предусматривают

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Сейчас в красную зону попали Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава