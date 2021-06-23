Где и как будет работать учитель будущего: что нужно знать педагогам

Профессия учителя очень консервативна, и в этой сфере кардинальных изменений в ближайшие годы не ожидается. Даже если профессия педагога с годами трансформируется, учитель будет продолжать обучать и мотивировать детей. Но какими будут учителя в будущем?

Профориентатор и эксперт ГС "Освитория" Ирина Плешакова пояснила, что будет делать учитель будущего, о каких образовательных трендах надо знать педагогам и почему искусственный интеллект – не конкурент педагогам.

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Эксперт убеждена, что образование захватят IT-технологии и еще 4 супертренда. В частности:

Сфера IT откроет для образования новые возможности

С развитием технологий в образовании все чаще используют различные инструменты обучения с применением ІТ: онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры и тому подобное.

Это открывает новые возможности. Ведь ученики не просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение работать с информацией. Также они будут учиться входить в продуктивное состояние сознания, что позволит лучше концентрироваться,

– считает Ирина Плешакова.

На образование ждет индивидуализация

С годами образование все больше становиться индивидуальным. Исчезнет необходимость подстраиваться под общий расклад и пожелания группы, а процесс обучения легко будет адаптировать к запросам конкретного ученика.

Ведь, обучая индивидуально, можно выбрать формат обучения и его темп, сконцентрироваться на очень узкой теме и тому подобное.

Роль дистанционных школ и университетов закрепится

Замечательно, что курсы многих престижных вузов уже сейчас можно прослушать онлайн из любой точки мира. В будущем такие дистанционные школы и университеты станут равноправной альтернативой традиционному очному образованию.



Дистанционное обучение / Фото НУШ

Также, по мнению эксперта, все чаще будут использовать игровые формы обучения, поскольку игра позволяет эффективно исследовать выбранный предмет.

Более эффективными будут реальные проекты и стартапы

Ученики и студенты будущего больше не будут пять лет изучать теоретические дисциплины. Образование становиться более предметным и практико-ориентированным.

Это означает, что акцент сместится с теории на реальные проекты учащихся, в том числе и их стартапы. Кроме этого, развиваются формы, в которых студент может одновременно учиться и работать,

– добавляет Ирина.

Long Life Learning: обучение в течение жизни

Со временем образование перестанет быть этапом в начале самостоятельной жизни, а станет непрерывным процессом на протяжении всей жизни.

Сейчас устаревает понятие "профессия", ему на смену приходит гибкий набор навыков и компетенций, необходимых для решения определенных задач. Это надо будет дополнять и обновлять.

Топ-12 возможностей для педагогов в будущем:

создание образовательных траекторий,

сопровождение ученика с образовательной траекторией,

разработка онлайн-курсов,

разработка и сопровождение образовательных онлайн-платформ,

организация проектной работы,

разработка игропрактеских инструментов и методик,

проведение игровых образовательных мероприятий,

разработка виртуальных миров для обучения,

развитие метакомпетенций: командная работа, системное мышление, бережливое производство,

развитие когнитивных способностей: память, скорость чтения, концентрация,

обучение производительных состояний сознания,

разработка программ обучения и переобучения взрослых.

Образовательные профессии будущего

Разработчик инструментов обучения состояний сознания

Эта профессия появится после 2020 года. Такой специалист будет создавать программы и оборудование для обучения пользователей производительных состояний сознания (высокая концентрация, расслабление, повышенные творческие способности и т.д.).

Например, компания Wild Divine продает устройства и программы по обучению пользователей концентрации, релаксации и осознанности.

Игропедагог и игромастер

Профессия игропедагога также появится после 2020 года. Специалист будет создавать образовательные программы на основе игровых методик, выступать игровым персонажем. В некоторых школах такие люди заменят традиционного учителя.

В то же время игромастер будет разрабатывать и организовывать обучающие игры (деловые, исторические, фантастические), а также сопровождать их использованием симуляторов.

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Добавим, что в последнее время геймификация стала заметным трендом. Еще в 2013 году на образовательном портале Coursera появился курс "Компьютерные игры и обучение".

Разработчик образовательных траекторий

Такой человек создает "маршрут" обучения новых специалистов с курсов, которые предлагают образовательные учреждения и тому подобное. На их основе он будет разрабатывает образовательную траекторию с учетом психотипа, способностей и целей отдельного человека.

Организатор проектного обучения

Такой человек будет формировать и организовывать образовательные программы, центром которых является подготовка и реализация проектов из социальной сферы, а изучение теории – необходиой поддерживающей деятельностью.

Тьютор

Эта профессия уже приобретает популярность. Это педагог, который сопровождает индивидуальное развитие ученика в рамках предметов, обрабатывает индивидуальные задания, рекомендует траекторию карьерного развития и тому подобное.

Ментор стартапов

Этот человек будет сопровождать команды новых стартапов. Обучать их на примере собственных проектов ведения предпринимательской деятельности. На Западе эта профессия уже существует, а в Украине только набирает популярность.

Координатор образовательной онлайн-платформы

Он будет работать в образовательном учреждении или в независимом образовательном проекте и будет:

владеть компетенциями в онлайн-педагогике,

сопровождать подготовку онлайн-курсов по конкретным дисциплинам,

организовывать и продвигать курсы или типичные образовательные траектории,

модерировать общение преподавателей и студентов в рамках курсов и тому подобное.

Какие образовательные профессии будут популярными к 2029 году

Средняя школа

Учителя специального образования, которые учат академическим, социальным и жизненным навыкам учеников средних школ с ООП.

Карьерные консультанты, в частности, тьютор, ментор, педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учеников и тому подобное.

Старшая школа

Преподаватели искусств, актерского мастерства и музыки.

Преподаватели права

Self-Enrichment Teachers: учителя, которые подбирают индивидуальные программы по саморазвитию, самообогащению и отдыху.

Высшее образование