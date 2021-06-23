Профориентатор и эксперт ГС "Освитория" Ирина Плешакова пояснила, что будет делать учитель будущего, о каких образовательных трендах надо знать педагогам и почему искусственный интеллект – не конкурент педагогам.
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Эксперт убеждена, что образование захватят IT-технологии и еще 4 супертренда. В частности:
Сфера IT откроет для образования новые возможности
С развитием технологий в образовании все чаще используют различные инструменты обучения с применением ІТ: онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры и тому подобное.
Это открывает новые возможности. Ведь ученики не просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение работать с информацией. Также они будут учиться входить в продуктивное состояние сознания, что позволит лучше концентрироваться,
– считает Ирина Плешакова.
На образование ждет индивидуализация
С годами образование все больше становиться индивидуальным. Исчезнет необходимость подстраиваться под общий расклад и пожелания группы, а процесс обучения легко будет адаптировать к запросам конкретного ученика.
Ведь, обучая индивидуально, можно выбрать формат обучения и его темп, сконцентрироваться на очень узкой теме и тому подобное.
Роль дистанционных школ и университетов закрепится
Замечательно, что курсы многих престижных вузов уже сейчас можно прослушать онлайн из любой точки мира. В будущем такие дистанционные школы и университеты станут равноправной альтернативой традиционному очному образованию.
Дистанционное обучение / Фото НУШ
Также, по мнению эксперта, все чаще будут использовать игровые формы обучения, поскольку игра позволяет эффективно исследовать выбранный предмет.
Более эффективными будут реальные проекты и стартапы
Ученики и студенты будущего больше не будут пять лет изучать теоретические дисциплины. Образование становиться более предметным и практико-ориентированным.
Это означает, что акцент сместится с теории на реальные проекты учащихся, в том числе и их стартапы. Кроме этого, развиваются формы, в которых студент может одновременно учиться и работать,
– добавляет Ирина.
Long Life Learning: обучение в течение жизни
Со временем образование перестанет быть этапом в начале самостоятельной жизни, а станет непрерывным процессом на протяжении всей жизни.
Сейчас устаревает понятие "профессия", ему на смену приходит гибкий набор навыков и компетенций, необходимых для решения определенных задач. Это надо будет дополнять и обновлять.
Топ-12 возможностей для педагогов в будущем:
- создание образовательных траекторий,
- сопровождение ученика с образовательной траекторией,
- разработка онлайн-курсов,
- разработка и сопровождение образовательных онлайн-платформ,
- организация проектной работы,
- разработка игропрактеских инструментов и методик,
- проведение игровых образовательных мероприятий,
- разработка виртуальных миров для обучения,
- развитие метакомпетенций: командная работа, системное мышление, бережливое производство,
- развитие когнитивных способностей: память, скорость чтения, концентрация,
- обучение производительных состояний сознания,
- разработка программ обучения и переобучения взрослых.
Образовательные профессии будущего
Разработчик инструментов обучения состояний сознания
Эта профессия появится после 2020 года. Такой специалист будет создавать программы и оборудование для обучения пользователей производительных состояний сознания (высокая концентрация, расслабление, повышенные творческие способности и т.д.).
Например, компания Wild Divine продает устройства и программы по обучению пользователей концентрации, релаксации и осознанности.
Игропедагог и игромастер
Профессия игропедагога также появится после 2020 года. Специалист будет создавать образовательные программы на основе игровых методик, выступать игровым персонажем. В некоторых школах такие люди заменят традиционного учителя.
В то же время игромастер будет разрабатывать и организовывать обучающие игры (деловые, исторические, фантастические), а также сопровождать их использованием симуляторов.
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Добавим, что в последнее время геймификация стала заметным трендом. Еще в 2013 году на образовательном портале Coursera появился курс "Компьютерные игры и обучение".
Разработчик образовательных траекторий
Такой человек создает "маршрут" обучения новых специалистов с курсов, которые предлагают образовательные учреждения и тому подобное. На их основе он будет разрабатывает образовательную траекторию с учетом психотипа, способностей и целей отдельного человека.
Организатор проектного обучения
Такой человек будет формировать и организовывать образовательные программы, центром которых является подготовка и реализация проектов из социальной сферы, а изучение теории – необходиой поддерживающей деятельностью.
Тьютор
Эта профессия уже приобретает популярность. Это педагог, который сопровождает индивидуальное развитие ученика в рамках предметов, обрабатывает индивидуальные задания, рекомендует траекторию карьерного развития и тому подобное.
Ментор стартапов
Этот человек будет сопровождать команды новых стартапов. Обучать их на примере собственных проектов ведения предпринимательской деятельности. На Западе эта профессия уже существует, а в Украине только набирает популярность.
Координатор образовательной онлайн-платформы
Он будет работать в образовательном учреждении или в независимом образовательном проекте и будет:
- владеть компетенциями в онлайн-педагогике,
- сопровождать подготовку онлайн-курсов по конкретным дисциплинам,
- организовывать и продвигать курсы или типичные образовательные траектории,
- модерировать общение преподавателей и студентов в рамках курсов и тому подобное.
Какие образовательные профессии будут популярными к 2029 году
Средняя школа
- Учителя специального образования, которые учат академическим, социальным и жизненным навыкам учеников средних школ с ООП.
- Карьерные консультанты, в частности, тьютор, ментор, педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учеников и тому подобное.
Старшая школа
- Преподаватели искусств, актерского мастерства и музыки.
- Преподаватели права
- Self-Enrichment Teachers: учителя, которые подбирают индивидуальные программы по саморазвитию, самообогащению и отдыху.
Высшее образование
- Ментор курсов для преподавателей: преподают курсы, касающиеся образования – консультирование, создание учебных программ, наставничество, коучинг.
- Преподаватели психологии: люди, которые будут преподавать курсы психологии и психологического консультирования.
- Преподаватели инженерных наук, которые будут преподавать курсы, касающиеся применения физических законов и принципов инженерии.
- Преподаватели иностранных языков и литературы, в том числе и преподаватели языка жестов.
- Преподаватели курсов политологии, международных дел и международных отношений.
- Преподаватели бизнеса, делового администрирования и управления, такие как бухгалтерский учет, финансы, человеческие ресурсы, трудовые отношения, маркетинг и исследования.