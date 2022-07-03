Школьники в новом учебном году будут учиться в несколько смен: в Минобразования раскрыли детали

В течение следующего учебного года в школах будет несколько изменений. Однако это касается не всех без исключения учебных заведений.

Подробно об этом 3 июля рассказал министр образования Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что сейчас все решения принимаются в соответствии с тем, может ли та или иная школа обеспечить безопасность каждого из своих учеников.

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В каких школах будет несколько смен

Очная форма обучения восстановится только в школах, имеющих надежное и оборудованное бомбоубежище. Уже проводится аудит укрытий, который закончат к августу.

Посменное обучение будет только в том случае, если школа не может обеспечить укрытием всех участников учебного процесса. То есть, в учебном заведении одновременно могут находиться только столько учащихся, сколько вмещает бомбоубежище. В то же время Минобразования дало рекомендации и по смешанным формам обучения.

Есть рекомендация по формированию смешанного обучения. Некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн, в том числе применяя сменность образовательного процесса,

– объяснил Шкарлет.

Каждое заведение, желающее возобновить очное обучение, должно согласовывать это с областной администрацией, а в случае столицы – с Киевской военной администрацией.

Школам утвердят "паспорта безопасности"

Образовательные заведения, в которых восстановится очная форма обучения, обяжут иметь "паспорт безопасности". В частности, в нем будет утвержденный ОВА план эвакуации из классов в бомбоубежище. Ближе к сентябрю всех родителей и учеников проинформируют, как именно у них будет проходить обучение.

Учителя должны вернуться в Украину

Если кто-то из учителей находятся за границей, а их заведение возвращается к очной форме – нужно возвращаться в Украину. Это касается преподавателей школ, где будет смешанная форма обучения.

Подробнее о возобновлении очного обучения: смотрите видео

Будут тревожные кнопки и протоколы безопасности

В Кабмине за неделю до этого сообщили, что во всех школах также должны разместить тревожную кнопку. А в ГСЧС вскоре завершит разработку типовых протоколов безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно им, военно-гражданские администрации должны утвердить индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения.

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