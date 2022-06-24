Газа мало, – нардеп оценила шансы начала нового учебного года с августа

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, вероятно, начнутся трудности с отопительным сезоном. Соответственно, педагоги начали готовиться к нововведениям.

Об этом 24 каналу сказала народная депутат Наталья Пипа. Она рассказала, что голосование состоялось, теперь дали возможность Кабмину решать, где и как начинать учебный год.

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По ее словам, многим территориальным общинам, в частности Козова, Червонограда, дали возможность решать этот вопрос тем, у кого есть на балансе конкретная школа.

Я поддерживаю такое решение в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Потому что газа мало,

– подчеркнула Пипа.

Вместе с тем его должно хватить для населения. Однако хватит ли газа школам – пока под вопросом.

"Поэтому есть вероятность, что в некоторых городах учеба начнется 1 августа, а зимние каникулы будут длиннее", – добавила нардеп.

Очное обучение с 1 сентября: что говорят в МОН

В Министерстве образования заявили, что образовательный процесс в школах с 1 сентября возобновится в очном режиме. Однако окончательно решать, готова ли школа к офлайн-обучению, будут учредители учебного заведения, в частности, департаменты образования.

Сейчас МОН проводит аудит мест, где в случае опасности можно будет спрятать детей.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что все дети, студенты и ученики должны пойти в школы, университеты и колледжи профессионально технического образования.

Российская армия с 24 февраля разрушила в Украине 20% школ и детских садов. Владимир Зеленский поручил до 1 сентября восстановить как можно больше учебных заведений . В некоторых школах ремонт займет около месяца, ведь повреждения там незначительны. Однако есть полностью разрушенные учебные заведения, которые нужно сносить и строить с нуля.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый говорил, что школы в городе откроют 1 сентября. Однако чиновник отмечал, что дети вернутся в школьные стены только в том случае, если не будет каких-либо экстремальных ситуаций.

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