Теперь Американский союз гражданских свобод (ACLU) на Гавайях просит запретить работникам школ вызывать в отношении учеников полицию, если они не несут неизбежной угрозы другим.

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Это предложили после того, как 10-летнюю темнокожую школьницу задержали из-за карикатуры на ее обидчика.

Что известно о скандале

Родители ученика пожаловались руководителям заведения, что девочка сделала оскорбительный рисунок в отношении их ребенка. Хотя отмечается, что она это сделала в ответ на издевательства.

Конфликт между детьми не был физическим, но руководство школы вызвало к девочке полицию, которая задержала ее и доставила в участок, не позволив поговорить с мамой.

В американском Союзе гражданских свобод говорят, что полиция и руководство школы прибегли к таким травмирующим для ребенка действиям несмотря на то, что она не сопротивлялась и не представляла угрозы для других.

Кроме того, девочка страдает синдромом нарушения активности и внимания, о чем в школе знали.

Впоследствии девочку отпустили, потому что не было оснований для ее задержания. Позже она рассказала маме, что полиция заставила ее снять шнурки и серьги в отделении полиции, но она не знала, как это сделать.

Девочке могут заплатить компенсацию

Теперь ACLU требует, чтобы город и штат выплатили 500 тысяч долларов компенсации за причиненный вред ребенку и его матери. Там обратились за объяснениями действий в отношении школьницы в Министерство образования, Генеральную прокуратуру и руководство школы.

В полиции ответили, что будут изучать это письмо, а в учебном заведении на комментарии не отреагировали.

К слову, на Киевщине прямо во время занятий похитили 10-летнего школьника. Машина уехала в неизвестном направлении. Полицейским удалось найти мальчика и задержать “похитителей”. Выяснилось, что ребенка похитили из-за конфликта между родителями.