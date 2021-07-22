На Гавайях подросток собирает и сортирует мусор, чтобы оплатить обучение в колледже бедным детям

Подросток из Гавайи Генша Прайс собирает и сортирует мусор, а затем отдает его на переработку. Это все парень делает, чтобы оплатить обучение в колледже для детей, которые не имеют на это средств.

Цель подростка – сделать так, чтобы по крайней мере каждый год он мог отправлять в колледж одного или двух детей.

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По его словам, для этого понадобится от 2 до 4 миллионов банок и бутылок.

Я хочу дать шанс студентам, которые возможно не смогли бы учиться в колледже из-за нехватки средств,

– объясняет парень.

Отец Генша Прайса рассказал, что сначала его сын делал это для себя – так он хотел собрать деньги на учебу в колледже. Впрочем, впоследствии парень понял, что может сделать нечто большее и создал инициативу Bottles4College.



Генша Прайс зарабатывает на сортировке мусора / Фото newstribune

Так, подросток с помощью родителей и других волонтеров еженедельно забирает мусор у добровольцев. Он самостоятельно его сортирует и отвозит в местный центр переработки.

К слову, 50-летняя жительница Чикаго окончила колледж после 30-летнего перерыва. Женщина сделала это одновременно со своими тремя дочерьми. Детали истории – читайте в статье.