Цель подростка – сделать так, чтобы по крайней мере каждый год он мог отправлять в колледж одного или двух детей.
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По его словам, для этого понадобится от 2 до 4 миллионов банок и бутылок.
Я хочу дать шанс студентам, которые возможно не смогли бы учиться в колледже из-за нехватки средств,
– объясняет парень.
Отец Генша Прайса рассказал, что сначала его сын делал это для себя – так он хотел собрать деньги на учебу в колледже. Впрочем, впоследствии парень понял, что может сделать нечто большее и создал инициативу Bottles4College.
Генша Прайс зарабатывает на сортировке мусора / Фото newstribune
Так, подросток с помощью родителей и других волонтеров еженедельно забирает мусор у добровольцев. Он самостоятельно его сортирует и отвозит в местный центр переработки.
К слову, 50-летняя жительница Чикаго окончила колледж после 30-летнего перерыва. Женщина сделала это одновременно со своими тремя дочерьми. Детали истории – читайте в статье.