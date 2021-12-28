Гарвард и Стэнфорд теперь не требуют сдавать вступительные экзамены: причины и преимущества

В 2022 году американские школьники, которые будут поступать в Гарвард или Стэнфорд, могут не готовиться ко вступительным экзаменам. Элитные университеты США отказались от тестов SAT и ACT, чтобы преодолеть денежное неравенство и облегчить поступление во время пандемии.

В то же время в Украине вступительные экзамены в форме ВНО в безопасности – их не будут отменять, но пока это наиболее прозрачный и эффективный способ оценивать будущих студентов.

К теме 40 украинских университетов вошли в рейтинг лучших вузов 2022 года

Почему университеты отказываются от вступительных экзаменов

В марте 2020 года за одну неделю в мире закрыли 100 центров для сборки SAT, три из них в Украине. Центры закрывали несколько раз в течение года, чтобы избежать скопления людей.

Поэтому около 90% американских университетов решили временно принимать студентов без результатов вступительных экзаменов. В США это сделать несложно.

SAT всегда был важным, но не единственным условием при поступлении. В первую очередь университеты ищут студентов-лидеров, оценивают внешкольную деятельность, оценки и рекомендации учителей,

– рассказал бывший студент Гарварда Нестор Маслей.

Что известно о SAT Тест SAT оценивает знания студента перед поступлением на бакалавриат. В отличие от украинского ВНО, которое составляют один раз в год, SAT можно составлять, по желанию, несколько раз. Этот экзамен делится на две обязательные части (чтение/письмо и математика) и одну по выбору (написание эссе). Обязательные части оцениваются по шкале 200 – 800 баллов, а эссе – в 2 – 8 баллов.

Типовой набор документов для поступления в Гарвард и Стэнфорд состоит из:

электронной анкеты-резюме,

результатов стандартизированных тестов,

транскрипта оценок за разные годы,

мотивационного письма,

примеров научных работ, текстов в медиа,

видео или аудио, которые подтверждают достижения абитуриентов.

Студент Гарварда Джордж Кент сообщил, что его оценка SAT была достаточно высокой, чтобы "открыть двери" университета, но именно другие документы помогли поступить.

Интересно! В прошлом году количество студентов в США, которые составили SAT, упало на 32% – до 1,5 миллиона, а ACT на 22% – до 1,3 миллиона.

Как это повлияло на университеты? Статистика показывает, что количество желающих поступить в американские вузы выросло, а уровень зачисления упал. К примеру, Гарвардский университет в этом году принял лишь 1968 из 57 435 абитуриентов – это рекордно низкие 3,4%. Для сравнения: в 2017 году Гарвард зачислил 5,2% студентов, а в 2018 году – 4,5%.

Какие вузы отменили тесты SAT и ACT

Благодаря пандемии университеты смогли уменьшить влияние стандартизированных тестов на отбор. Гарвард заявил, что следующие четыре года не потребует результаты SAT и ACT от поступающих. А университет Калифорнии решил в ноябре отказаться от стандартизированных тестов навсегда.

Среди элитных университетов, которые позволили студентам самостоятельно выбирать, стоит ли сдавать тест в этом году – Колумбийский, Стэнфордский и Корнелльский. Вузы обещают, что наличие или отсутствие результатов теста никак не будут влиять на отбор поступающих.

В чем преимущество такого решения

SAT и ACT всегда были объектами критики. Ведь вступительные тесты дают возможность нейтрально оценить базовый уровень знаний будущих студентов.

Также считается, что тесты усиливают социальное неравенство, поскольку студенты, которые могут позволить себе репетиторов, обычно сдают экзамен лучше, чем те, кто готовится самостоятельно.

Кроме того, американские стандартизированные тесты труднее сдавать иностранным студентам.

В США тебя готовят к SAT с раннего возраста, каждый понимает, что экзамен нужно сдать. В других странах это не так,

– говорит Маслей.

Джордж Кент добавляет, что готовиться к этому экзамену сложно. "Первые два раза я занимался с частным репетитором, но на третий раз мне помогли бесплатные курсы на Khan Academy", – говорит он.

Президент благотворительного фонда Ukraine Global Scholars, который помогает студентам поступить в университеты в США, Юлия Лемеш подтверждает, что подготовка к SAT, как правило, является очень стрессовым процессом, ведь украинская школа не готовит к этому экзамену.

Читайте также Как повысить качество педобразования и готовить мотивированных учителей: мнения экспертов

Возможность поступать без SAT означает, что больше студентов теперь решатся подать документы в университеты. За время пандемии американские вузы заметили, что количество поступающих среди меньшинств и абитуриентов среднего достатка возросло, когда они отменили обязательный SAT. Некоторые студенты перестали готовиться к экзамену, потому что, по их мнению, это слишком дорого и не стоит усилий.

Что говорят критики

Оппоненты говорят, что отказ от стандартизированных тестов лишь усилит неравенство, ведь у состоятельных студентов больше возможностей заниматься внешкольной деятельностью или писать с репетиторами эссе. "Обычно SAT был "уравниловкой" для студентов разного статуса", – говорит Маслей.

Бывшая эксперт МОН Елена Панич говорит, что теперь отбор в университет зависит от субъективных мнений членов приемной комиссии. Так, руководство Гарварда отмечает, что отказываясь от SAT, университет помогает студентам из меньшинств, однако не все с этим соглашаются.

Отказавшись от объективных критериев оценивания, Гарвард не помогает студентам из меньшинств. Как эти студенты могут расти, если не знают свою честную оценку?,

– пишет бывший студент Гарварда Джейсон Л. Райли.

К слову, в Украине с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Какими будут стипендии – читайте в статье.