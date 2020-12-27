Сергей Шкарлет заявил, что хотел бы, чтобы педагоги были среди приоритетных категорий общества, которым первым будут делать прививки против коронавируса. Впрочем, сейчас на передовой находятся медики.

Что сказал Шкарлет

По материалам ВОЗ, COVID-19 не является для педагогов профессиональной болезнью. Об этом министр образования и науки Украины рассказал в интервью "Украинскому радио".

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Учитывая большое количество людей, которые вовлечены в образовании, мы тоже стараемся поставить акценты на важности. В частности для Минздрава, мы стараемся как-то настаивать на том, чтобы педагоги были в приоритете,

– подчеркнул Шкарлет.

По его словам, министерство уже подготовило законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам. То есть так же как и медикам в случае заболевания коронавирусом.

"Это предложение согласовано, и мы ждем от президента внесения его в парламент. Я думаю, что когда парламент заработает, президент его внесет", – подчеркнул министр.

Обратите внимание! В первую очередь в Украине против коронавируса вакцинируют медиков, военных, работников социальной сферы и тому подобное. Педагоги в этом списке находятся на 7 месте.



Отношение украинцев к вакцинации против коронавируса / инфографика 24 канала