Новогодние праздники уже на пороге, а это значит, что пора задуматься о подарках для родных и друзей. Накануне праздников перед каждым встает задача выбора такого подарка, чтобы и понравился, и был полезным одновременно. Мы решили вам помочь подобрать такой подарок и предлагаем несколько интересных идей, которыми вы можете воспользоваться.

Техника в подарок – всегда отличная идея. Если вы часто бываете дома у того, кому собираетесь сделать полезный подарок, обратите внимание, что может потребоваться человеку. Это может быть незначительная, но полезная мелочь, или более габаритная техника, которая может принести немало пользы.

Принтер

Неплохая идея для подарка учитывая уходящий год. Не похоже, что карантин в следующем году скоро отступит, следовательно многие продолжат работать из домашних офисов, а затем принтер становится очень полезным и своевременным подарком. Это станет как дополнением домашнего офиса, так и просто удобным и многофункциональным инструментом, который будет полезным для любой семьи.

Сразу отметим, что лучшим вариантом будет выбрать многофункциональный принтер с возможностью сканирования. Для работы такая вещь практически незаменимая, ведь это избавит ваших друзей необходимости искать специализированные сервисы для того, чтобы сделать копии важных документов или распечатать несколько страниц с важной информацией. А если дома есть дети, то домашний принтер может стать инструментом для развлечений и развития, ведь с его помощью можно распечатать множество интересных развивающих материалов, карточек, настольных игр и бумажных конструкторов.

Сценариев применения принтера самом деле немало и он действительно полезный инструмент дома, а также это замечательный подарок на праздники. Рекомендуем также выбрать вариант с встроенными чернильницами, что избавиться от мороки с обслуживанием устройства. Например, у принтеров Canon серии Megatank есть фронтальные встроенные чернильницы, благодаря чему без труда можно отслеживать уровень чернил. Кроме того, запас чернил в этих принтерах можно быстро и легко восстановить, выполнив простую процедуру, благодаря оптимизированной системе пополнения чернильниц.

Принтеры Canon отлично сохраняют профессиональное качество документов и фотографий. Резервуара для черной краски достаточно (в зависимости от модели) для печати по меньшей мере 8 000 страниц. Одна порция цветных чернил рассчитана примерно на 7 000 копий со средней степенью заливки.

Мобильный принтер

Оригинальные и необычные подарки всегда запоминаются, а если они полезны, то и эффектность такого сюрприза усиливается. Следующий гаджет может быть отличным подарком как для ребенка, так и для взрослого, ведь возможность распечатать только снятое фото прямо здесь и сейчас – захватывает.

Небольшой по размерам фотопринтер Canon Zoemini умеет печатать фотографии присланные со смартфона. Размеры самого устройства не превышают размеры среднестатистического смартфона и со стороны принтер похож на павербанк и весит всего лишь 160 г. Места он занимает не много, а пользы приносит немало, ведь эта маленькая коробка способна сохранить ваши ценные мгновения, кроме того, вы сразу можете поделиться ими со своими друзьями.

Все, что нужно для работы, выбрать фото, добавить фильтр, элемент дополненной реальности или же смешной стикер и нажать на кнопку – все, фото готово. Фотографию можно оставить себе, прикрепив на холодильник или доску или подарить ее другу.

Кстати, у принтера есть специальная программа Canon Mini Print, которая помогает быстро найти и подключить гаджет. Кроме того, в приложении фотографии можно обработать наложив различные эффекты, или разбить большое фото на пазл из девяти небольших фотографий, которые потом можно сложить. А еще этот небольшой фотопринтер умеет печатать фотографии прямо с Instagram и Facebook.

Для печати фотографий не используется никаких чернил, а лишь специальная бумага Zink. Она покрыта многослойными кристаллами, которые при нагревании создают цветовую гамму для формирования печатного изображения. Именно благодаря этому фото получаются устойчивыми к внешним воздействиям и очень надежными.

Набор для собственного блога

Никогда не поздно начать вести свой блог на YouTube, в Instagram или TikTok, однако для этого нужна соответствующая техника. Именно такой набор, в котором собрана качественная камера, штатив и другие аксессуары, которые могут понадобиться молодому блоггеру, станут отличным подарком любому, ведь применять все составляющие Canon EOS M50 Web Kit можно с разной целью.

В набор входят:

фотокамера Canon EOS M50;

объектив Canon EF-M 15-45mm f / 3.5-6.3;

стереомикрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта памяти SDXC карта памяти 64GB;

зарядка на 220 вольт;

инструкции по подключению и настройке.

Камера EOS M50 безусловно является фишкой набора, а ее рекордная чувствительность в 51200 ISO гарантирует вам качественное изображение даже в условиях с недостаточным освещением. Камеру можно легко подсоединить к компьютеру и использовать для видеозвонков, конференций, дистанционного обучения в интернете и снятия видео собственного блога или стрима. За качество изображения можно не беспокоиться, ведь камере буквально достаточно света от монитора, чтобы выдать прекрасную картинку.

EOS M50 умеет снимать в 4К и имеет очень удобный сенсорный экран с поворотным механизмом, который пригодится во время съемок блога, поскольку позволяет следить за объектами в кадре и обстановкой. Камера также обладает системой автофокусировки с отслеживанием лица, поэтому переживать из-за того, что вы не в фокусе, не нужно.

По сути, благодаря комплекту Canon EOS M50 Web Kit вы дарите универсальное решение для прямых эфиров, трансляций, увлечение фотографией, создание видеороликов и ведения собственного блога. Так же вы можете быть уверены в том, что такой подарок принесет массу положительных эмоций и будет полезен вашим родным или друзьям.